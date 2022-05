La reducción del gasto de la Conadi para la compra de tierras: De $72 millones en 2018 a $12 millones en 2020

23 may. 2022 - 22:59 hrs.

Mega Investiga

Con el anuncio del aumento de presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la compra de tierras, pasando de los $15 mil millones a los $35 mil millones a final de año, se han levantado algunas críticas a la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera en un asunto tan sensible como la entrega de tierras que históricamente las comunidades han reivindicado como propias.

En conversación con La Tercera, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado sobre el conflicto en la macrozona sur, donde aseguró que "el Gobierno anterior no ejecutó la plata de la Conadi destinada a la compra de tierras durante cuatro años".

Previamente y en esta misma línea, el 3 de mayo en entrevista con Radio Cooperativa el Presidente Gabriel Boric afirmó: “Nosotros recibimos la Conadi con una subejecución presupuestaria en materia de compra de tierras abismante de los últimos años”.

Cifras de la Dipres

Datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) alertan sobre este tema con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. En el informe sobre el Subsidio para la Adquisición de Tierras se muestran los presupuestos iniciales, finales y ejecutados de los años 2018, 2019 y 2020.

En 2019 se aprecia que el presupuesto ejecutado para la compra de tierras indígenas alcanzó casi los $38 millones. Una cifra baja si se compara con los $72 millones destinados para los mismos fines en 2018. Sin embargo, la diferencia es mayor al contrastarlo con lo gastado en 2020, donde el presupuesto ejecutado llegó solo a los $12 millones.

Menos del 10% de los beneficiados

Dentro de este mismo documento, hay un apartado donde se habla de la población a beneficiar por el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Durante el año 2020, los beneficiarios de la medida fueron 2.219 hogares y/o familias, mientras que la población objetiva para ese año eran 24.922 hogares.

Si ponemos estas cifras en porcentajes, esto significa que se benefició solo a un 8,9% de la población objetivo planteada para el año.

Rebaja presupuestaria

Ignacio Malig, exdirector de la Conadi, aseguró a Mega Investiga que “efectivamente hubo una rebaja presupuestaria. Al igual que muchos servicios públicos debido a la pandemia”.

Es cierto que hubo rebajas presupuestarias, pero en una pandemia donde Chile ha sido un ejemplo de vacunación, todos debíamos apretarnos el cinturón para que todos los chilenos tuviéramos acceso a vacunas gratis. — Ignacio Malig (@IMalig) May 23, 2022

Sobre el destino de los dineros que no se usaron, la Ley de Presupuesto año a año destina espacios de gastos. Y cuando estos no son ejecutados, el dinero simplemente permanece en el fisco. Esto quiere decir que si no se utilizan los montos, estos no son traspasados, en este caso, a la Conadi.

En base a la información de la Dipres, es posible confirmar que los presupuestos utilizados para la compra de tierras indígenas disminuyeron en los años 2019 y 2020, pero sí se ejecutaron.