Las inconsistencias de Jaime Mulet: Aseguró que bajaría su candidatura y que renunciaría a su fuero para ser formalizado

El 11 de marzo de 2022 el abogado y presidente del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, entró por las puertas del Congreso para convertirse en diputado por quinta vez a sus 58 años. El mismo día en que el mandamás de su coalición, Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asumía como Presidente de Chile.

Sin embargo, cinco meses y medio atrás, el parlamentario había asegurado que bajaría su candidatura a diputado. Esto, porque el Ministerio Público anunció que sería formalizado por cohecho pasivo en el marco de una investigación del Consejo de Defensa del Estado (CDE). "No estoy dispuesto así a ir a elecciones, no voy a permitir que dañen la candidatura de Boric", aseguró Jaime Mulet.

El entonces candidato presidencial valoró el gesto del parlamentario. "Pregúntense si el señor Moreira hubiese hecho algo de estas características. A nosotros nos interesa subir el nivel de la política", expresó Boric en su oportunidad.

Pero el agradecimiento no sirvió de mucho, ya que Jaime Mulet resultó electo por el Distrito 4, que incluye a comunas como Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. Y es precisamente en esta última comuna donde habría protagonizado el delito por el que lo persigue el Ministerio Público.

En la investigación del CDE se denuncia que el diputado y presidente del FRVS, junto a los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, se habrían coludido con el exalcalde de Tierra Amarilla, el ahora fallecido Osvaldo Delgado. El objetivo habría sido obtener $7 millones de dólares, que se repartirían entre los abogados y el municipio, a cambio de que el jefe comunal desistiera de una demanda ambiental contra la instalación de Minera Candelaria en el sector.

¿En qué consiste el convenio?

En el Convenio de Cooperación, firmado el 3 de septiembre de 2015 entre Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla, la minera se comprometió con un programa de inversión comunitaria de largo plazo para apoyar la reconstrucción de la comuna después de los aluviones que la afectaron; las actividades regionales de recuperación ambiental; la infraestructura comunitaria; y el financiamiento de programas sociales.

Lo anterior, eso sí, a cambio de que el municipio renunciara a presentar acciones legales y así se diera luz verde a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para la continuidad operacional de la minera hasta el año 2030.

La campaña "fantasma" del diputado

Luego de asegurar que bajaría su candidatura, el diputado Mulet dejó de hacer llamados directos a votar por él y a asistir a eventos públicos en los que pidiera el voto a la ciudadanía. Sin embargo, siguió desplegándose territorialmente y pagando publicidad en redes sociales para difundir esas visitas a terreno, que eran presentadas como cuentas públicas de su gestión. Una triquiñuela electoral que le fue efectiva.

Pero el 25 de octubre de 2021, Mulet se retractó públicamente y decidió volver a la carrera parlamentaria. Decisión que la habría adoptado luego que su partido se lo pidiera formalmente.

El entonces candidato Gabriel Boric no tardó en aseverar que no apoyaría al presidente del FRVS. "Lo que él nos comunicó a Apruebo Dignidad es que él no iba a ser candidato, más allá de que, por aspectos de plazos legales, iba a seguir en la papeleta. Nos comunicó que producto de la formalización él no iba a ser candidato y, por lo tanto, quiero ser muy claro: Jaime Mulet no cuenta con mi apoyo".

Pese a los dichos de Boric, el diputado siguió tras su objetivo electoral y triunfó con el 8% de los votos.

Mulet no asiste al juicio

En un principio, la audiencia en contra del diputado Jaime Mulet por cohecho se realizaría el 16 de noviembre de 2021, cinco días antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero tras dos postergaciones la instancia se concretó en abril de 2022.

Atendiendo a su investidura de diputado, Mulet debía ser desaforado antes de asistir a la audiencia de formalización. Solo una alternativa habría desestimado esa opción: que él mismo decidiera renunciar a su inmunidad parlamentaria. Y aunque lo prometió en una entrevista con CNN en septiembre de 2021, finalmente no estuvo dispuesto a materializarlo.

"No tengo ningún problema en renunciar a la inmunidad parlamentaria y a todo lo que sea necesario. Porque tengo, no solo la convicción, sino que mi conciencia absolutamente tranquila", aseguró el presidente del FRVS en esa ocasión.

No obstante, llegado el día de la audiencia, el 5 de abril de 2022, Mulet no se presentó, pese a haber sido citado legalmente por el tribunal. El diputado hizo uso de su fuero y la Fiscalía de Atacama formalizó sólo a los abogados Bosselin y Briones, como inductores del delito de cohecho pasivo.

Tras la inasistencia del diputado, el fiscal jefe de Copiapó, Christian González, anunció que solicitaría su desafuero para lograr formalizarlo.

