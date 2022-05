Quinta ola: Experto proyecta "del orden de 28 mil a 30 mil contagios por semana"

19 may. 2022 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Frente al alza de contagios de coronavirus de las últimas semanas, tanto desde el Ministerio de Salud como expertos proyectan que las cifras sigan en aumento, llegando incluso a superar los 28 mil casos en las próximas semanas.

"Estamos derechamente en la ola"

Al respecto, el doctor Gabriel Cavada, bioestadístico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, explicó en radio Infinita que "rebrote y ola es lo mismo, pero estamos derechamente en la ola. La semana que terminó el 2 de mayo se habían acumulado 14.500 contagios aproximadamente. A la semana siguiente, el 9, ya teníamos 18.800 contagios, todo esto por semana, y la semana que clausuramos recién el lunes pasado ya teníamos 25.300 contagios".

Asimismo, dijo que "es cierto que uno no puede estar en un permanente susto hacia la población, pero ojo, estamos en una emergencia que no ha pasado y en ese sentido debió haberse mantenido un reporte, aunque no agobiador, como era al principio todos los días, pero sí al menos vez por semana donde se dijera cómo iba esta situación".

Por otro lado, indicó que "un virus, por muy light que sea, puede hacer reventar otra epidemia de magnitudes y yo creo que esta ola, que ya llevamos 3 o 4 semanas en ella, va a ser en términos de contagio tan comparable a la ola del año 2020".

"Nosotros esperamos para la próxima semana tener una cantidad de contagios semanales, del orden de 28 mil a 30 mil contagios por semana, eso es mucho, muy comparable a lo que pasó en 2020 donde no teníamos nada".

Sin embargo, aclaró que "en términos de letalidad, yo creo que esto efectivamente ha ido bajando. Estas cepas que nos están atacando ahora son muchísimo menos agresivas".

