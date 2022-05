Sortean terrenos, autos y hostales por 10 mil pesos: piden regularizar rifas de propiedades por posible "ilegalidad"

19 may. 2022 - 09:10 hrs.

Producto del estallido social y la pandemia del coronavirus, la compra y venta de propiedades se ha visto compleja por las altas tasas de interés y por los precios que se han disparado. Por ello, a Chile llegó una nueva tendencia que es "rifar" estas propiedades. Sin embargo, expertos advierten que podría tratarse de una práctica ilegal.

Con el objetivo de vender en tiempos difíciles, empresarios y rostros televisivos, han puesto a disposición sus bienes a través de rifas: el actor Julio Milostich, el trabajador Gregorio Rivera, el exrostro de televisión Karol Lucero, o el ingeniero Ángel Naranjo, son solo ejemplos de aquellos que han rifado propiedades o bienes.

Dificultades para vender

Ángel Naranjo es dueño de una casona en Valparaíso, región de mismo nombre, y que remodeló hasta convertirla en un hostal. Lamentablemente, la pandemia echaría abajo su negocio debido al cierre de fronteras.

"Nuestros clientes eran extranjeros. Tuvimos que cerrar y desvincular personas y con todos los ahorros, tuvimos que hacer esos finiquitos. Al no producir dinero, me fui atrasando con el banco, y luego al sexto mes, el banco me dice te pones al día o te quitamos todo", recuerda el hostelero, por lo que optó por rifar su propiedad.

El actor Julio Milostich decidió hacer algo similar al no poder vender su casa en un condominio de Ñuñoa: "Pensamos en dejar pasar un tiempo y volver a intentarlo cuando estuviera más expedito. Entre tanto, empezamos a ver la experiencia de gente que había rifado".

Mismo camino tomó Gregorio Rivera, quien sufrió un accidente laboral en 2020 y se le amputó un pie. Cuando le llegó la cuenta de la clínica, esta ascendía a más de 33 millones de pesos, por lo que decidió vender su casa y al no tener resultados, optó por rifarla.

¿Cómo funciona el sistema?

Gabriela Díaz es una organizadora de rifas y asesora al actor Julio Milostich para rifar su casa. Según explica ella, primero se debe protocolizar las bases ante notario para asegurar la transparencia de la rifa.

Posteriormente, se fija el número de tickets mínimo para vender y una fecha tentativa del sorteo, donde además de sortearse el premio mayor, también hay premios secundarios. Asimismo, se crea una página web para mostrar el producto y una campaña digital para promocionar la rifa.

Asimismo, reconoce que "no es tan fácil porque requiere tiempo, hay que ser constante con las redes sociales para vender. Hasta ahora, voy de a poco porque tiene responsabilidad estar a cargo del sorteo".

Una de las condiciones establece que si no se vende el número mínimo de los tickets dispuestos, se devolverá el 90% del valor de los boletos. Ese porcentaje que queda, es utilizado para pagar los gastos de la página web y publicidad.

¿Es legal?

La exabogada del SII, Marisa Navarrete, señala que estas prácticas "son absolutamente ilegales, porque la ley es bastante clara. Todas estas operaciones que tienen como objeto ganar ganancia por medio de la suerte, por norma general prohibidas por nuestra legislación".

En tanto, señala que "existe la norma general en materia tributaria que todo incremento patrimonial debe pagar impuestos, por ello también el Servicio de Impuestos Internos tiene un foco interesante de fiscalización".

Adicional a ello, también existe el peligro de que no se cumpla lo prometido. Así lo explica el abogado Felipe Bravo: "El principal riesgo es la falta del cumplimiento de lo ofrecido. No estamos en presencia de que haya una autoridad que haga cumplir lo que aparece en las bases ante notario".

Pese a ello, ganadores de propiedades, tales como Pierina Bassi, aseguran que no tuvieron ningún problema en realizar el traspaso a su nombre: "Incluso venían unas acciones de agua, que también pasaron a mi nombre".

Por este motivo, es que Karol Lucero, quien también está rifando su auto, pide que se regularicen estas rifas, que ya han sido "legalizadas" en otros países: "Los sorteos se realizan hace años, entonces ojalá el ente regulador haga su trabajo para que las personas no sean engañadas y participen sin problemas. Además, para que nos digan cómo, cuándo y dónde hacerlo".