Robaron vehículo con más de $20 millones en su interior y luego lo abandonaron sin llevarse el dinero

17 may. 2022 - 10:30 hrs.

El domingo, en la comuna de Peñalolén, fue encontrado abandonado un vehículo que había sido robado el pasado viernes 13 de mayo.

Lo peculiar de este delito fue que el automóvil en su interior tenía más de $20 millones, dinero que los delincuentes no se llevaron cuando dejaron el vehículo.

Aunque se desconoce porque los ladrones no se llevaron el botín, la principal teoría apunta a que simplemente no sabían que estaba a su alcance.

El robo

Según informó Las Últimas Noticias, el Ford Explorer de color blanco fue robado en la comuna de Las Condes con casi $23 millones en su interior.

La dueña, una empresaria de 45 años, declaró a la policía que acababa de vender un par de locales comerciales, razón por la que portaba esa gran cantidad de efectivo.

En específico, la mujer había concretado la venta de dos clínicas veterinarias y una farmacia, tras lo cual dejó parte del dinero en el maletero.

Hallazgo del auto

Fue cerca de las cuatro de la tarde del domingo 15 de mayo que vecinos de la calle Quebrada Umallani, en la precordillera de Santiago, reportaron que el automóvil había sido abandonado por desconocidos durante la noche.

Al revisar la información del vehículo, los carabineros de la 43° Comisaría de Peñalolén se percataron de que se trataba del mismo vehículo.

"Una vez que la propietaria fue ubicada y se trasladó a Peñalolén, pudo reconocer, abrir el vehículo y personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) comprobó que en la zona del portamaletas, dentro de varios sobres y bolsas plásticas, aún estaban los $20.718.300 pesos, $695 dólares sustraídos en efectivo, más otros dos millones en cheques y joyas", detalló el teniente coronel de Carabineros, Bernando Leiva Delgado.

¿Por qué no se llevaron el dinero?

Pese a que la policía no se aventura a dar motivos por lo cuales no se robaron el dinero, la psicóloga forense Margarita Rojo cree que simplemente no notaron que estaba a su alcance.

"Una posibilidad es que los ladrones, en su esfuerzo por no dejar pistas, hayan evitado revisar el interior del vehículo y con ellos marcar sus huellas dactilares, sobre todo porque es muy probable que esa camioneta haya sido utilizada para cometer algún delito", explicó.

Por su parte, Mauricio Valdivia, psicólogo y excarabinero, afirmó que los delincuentes "son tan irracionales estos delitos. Son extraordinariamente impulsivos. Sin planificación, sin elaboración, sin diseño. Ninguno de los participantes es líder, entonces no hay control".