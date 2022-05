¿Verdadero o falso? 20 hitos de la Convención que inundaron las redes sociales

16 may. 2022 - 17:06 hrs.

Mega Investiga

Luego de diez meses de arduo trabajo, este lunes el pleno de la Convención Constitucional presenta el borrador de la Nueva Constitución a la comisión de Armonización, de Normas Transitorias y de Preámbulo.

Por lo mismo, te mostramos algunos de los hitos y desinformaciones que más circularon en redes sociales durante este proceso.

Hitos de la Convención Constitucional

1. Foto de Elisa Loncon y Augusto Pinochet: Falso

Estimados Compatriotas

Hagamos un poco de recuerdo

Elisa Loncon 1984 recibiendo la beca para sus estudios en el extranjero

De manos de mi general Pinochet

Quien te ve ahora zarrapastroza injuriando y descalificando a todos los chilenos

Y odiando al régimen Militar pic.twitter.com/49nl9NYWAr — José Alberto Martínez Bolivar (@JosAlbe08935334) November 11, 2021

Los primeros días del funcionamiento de la Convención Constitucional en julio de 2021, en Twitter se viralizó la imagen de una mujer mapuche dando la mano a Augusto Pinochet, asegurando que se trataría de Elisa Loncon. “A raíz de una imagen que se está viralizando de mi persona, quiero decir que la persona de la foto no soy yo”, aseguró la entonces presidenta de la CC. Si comparamos una foto de Loncon de 1993 y la supuesta imagen de 1989, se pueden diferenciar claramente las facciones entre ambas jóvenes.

2. Teresa Marinovic hablando inglés en la CC: Falso

A casi un mes de inaugurada la Convención, se viralizó un registro de TikTok donde supuestamente se ve a la convencional Teresa Marinovic hablando en inglés. Al buscar la Sesión 13° de la Convención a las 11:33 hrs. como muestra el registro, es posible ver las mismas imágenes pero con el audio original y en español.

3. Hija de Fernando Atria es asesora en la Convención: Verdadero

El nepotismo es un mal que corrompe la sociedad chilena. Si es verdad que la hija de Fernando Atria recibe sueldo como asesora de la Convención, debe renunciar.



Como Presidente mi compromiso es claro: ningún pariente de político trabajará en el Gobierno, Congreso o Convención. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) October 3, 2021

Al poco andar de la Convención, Radio Bío Bío y luego José Antonio Kast (PR) denunciaron que la hija del convencional Fernando Atria (Fuerza Común) sería asesora de la convencional Giovanna Roa (RD). Antonia Atria, quien ni siquiera había terminado su carrera universitaria, renunció al día siguiente a raíz de la denuncia.

4. “Por los constituyentes votó sólo el 13,6% del padrón electoral”: Falso

Sabía que por los constituyentes votó sólo el 13,6% del padrón electoral, es decir no más de dos millones de personas votaron por ellos en un país de más de 19 millones de habitantes. En cualquier país serio dejan nula esa pelotudez.#EstafaConstitucional — Carlos (@cherrAL62) October 14, 2021

En octubre de 2021, un usuario de Twitter aseguró que la votación de constituyentes habría contado con una baja participación de 13,6%. Esta afirmación es falsa, ya que datos del Servicio Electoral (Servel) demuestran que para la elección de constituyentes en 2021 votaron poco más de 6 millones de personas, equivalente al 41,55% del padrón electoral.

5. “Convención culiá, convencionales conchesumadres”, Teresa Marinovic: Verdadero

#EstamosAhí: En una prueba de audio, la constituyente Teresa Marinovic expresa duros epítetos contra sus compañeros de la Convención y contra la misma instancia.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/hN7CQ2yf3Z — Mediabanco (@mediabanco) February 9, 2022

A comienzos de 2022 antes de un punto de prensa a las afueras de la CC, mientras se realizaban pruebas de sonido, la convencional Teresa Marinovic se acercó al micrófono y se expresó en duros términos. Por este hecho, fue sancionada por la Comisión de Ética.

6. Elisa Loncon y bandera de la CAM: Falso

Por qué la Sra @ElisaLoncon es tan irrespetuosa con los Símbolos Patrios ❓❓

Ella no es 🇨🇱❓❓

Y si es así ….

Qué hace presidiendo y trabajando para escribir una Nueva Constitución para la República de Chile ❓

Su imagen con la Bandera de Chile pequeña y el Lienzo de la CAM pic.twitter.com/Mcyl4YQnqb — Gloria (@medusaglo) October 30, 2021

Otra de las desinformaciones que surgió en octubre es la publicación donde se afirma que Elisa Loncon habría llegado a la Convención con un “lienzo de la CAM”. Opuesto a lo que se asegura, la bandera en el podio es la Wenufoye o bandera mapuche.

7. "Se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país", Ena Von Baer: Falso

Emisión Oficial CNTV Franja Parlamentaria 24 de octubre 2021 from CNTV on Vimeo.

En medio de las campañas presidenciales y dentro de la franja de la UDI, aparece Ena Von Baer, quien asegura que se van a cambiar los símbolos patrios. Esto es falso, ya que en la Convención se establece en el artículo 17 que “son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional”. Asimismo, convencionales declararon en la fecha que nunca se realizó una propuesta formal para cambiarlos.

8. “Desenfrenada fiesta en Concepción involucró a varios convencionales”: Falso

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Nuñez Gangas (@nicolas.gangas.constituyente)

A finales de noviembre, mientras se realizaba la semana regional de la Convención en la Región del Biobío, un usuario en Twitter realizó una denuncia que replicó Radio Bío Bío donde acusaban a los constituyentes alojados en el Hotel Pettra de estar “carreteando”. Quien desmintió esta información fue el mismo hotel, quienes conversaron con La Tercera y negaron los hechos.

“Lo que sí pasó es que llegamos todos los convencionales que alojamos en ese hotel desde nuestras comisiones en distintas comunas de Biobío, muy tarde, por ejemplo en mi caso yo llegue de Tomé como a las 23:30 de la noche, entonces en ese horario ya estaban cerrando la cocina y lo único que quedaba abierto era el bar, entonces se juntó la gente que estaba tomando desde antes en el bar que está al lado de las mesas donde uno come”, relató el convencional Nicolás Núñez.

9. Convencionales haciendo campaña a Boric en Biobío: Falso

Esto fue en un edificio público, con recursos de todos los chilenos y en horario de trabajo, aún así critican a Daza. Frescos de raja 🌳 pic.twitter.com/vXiHmuSaFE — Francisco Ibieta (@fibieta) November 27, 2021

En el mismo viaje a Biobío, se compartió una fotografía de un grupo de convencionales presuntamente haciendo campaña a Gabriel Boric. Sin embargo, esta imagen está modificada digitalmente, diciendo originalmente “Biobío” y no “Boric”.

10. Constituyentes se subieron los sueldos: Falso

@elantizurdosmaximo1 ♬ sonido original - Goku😎

En TikTok se compartió un video donde se asegura que los convencionales se subieron el sueldo, acompañado de un registro de Jaime Bassa que dice “se nos confirmó un aumento aprobado del presupuesto para la constituyente”. En realidad, el aumento del presupuesto significa más recursos para la CC, pero no directamente para los convencionales. Lo que reciben por ley los convencionales es un sueldo de 50 UTM equivalente a 2,8 millones de pesos, monto que fue establecido en el artículo 134 de la Ley 21.200.

11. “Pluri Chile es tu cielo azulado”: Verdadero

Plop!! ... #RechazoCrece 🙏🙏... pic.twitter.com/lKXqCFzujk — Max Drago 🇨🇱 (@max_drago) May 1, 2022

En la sesión N°76 del Pleno y mientras se hablaba de las autonomías territoriales indígenas, el constituyente Félix Galleguillos cantó al finalizar su intervención el comienzo de Chile con la llamativa modificación. Pese a esto, la propuesta nunca fue realizada de manera formal, por lo que no se ha cambiado el himno de nuestro país.

12. José Maza y trabajo en la Convención: "Son como el planeta Marte, muy rojo y sin vida inteligente": Falso

OTRO QUE SE DIO CUENTA PARA DONDE VA LA MICRO pic.twitter.com/pQNDH5qagH — Enrique Sexto (@enrique_sexto) April 10, 2022

Comenzó a circular en febrero, pero volvió a surgir dos meses más tarde en abrl. La frase supuestamente dicha por José Maza es falsa y nació a partir de una noticia de Emol, cuyo titular es “José Maza y trabajo en la Convención: ‘Quieren inventar un país imaginario y hacer una Constitución’”. El medio Lupa Constitucional llamó a Maza, quien negó tales dichos.

13. Convencional duchándose en medio de una comisión: Verdadero

La degradación moral de la República, plenamente consumada.

Convencional pide votar a viva voz, porque estaba en la ducha, mientras debería estar trabajando.



En cosas de este tipo se están yendo los recursos de los chilenos. pic.twitter.com/6SbwQs8v0G — José Francisco Lagos (@Josefcolagos) May 3, 2022

Durante la Comisión de Medioambiente N°65, cerca de las 21:00 horas, el convencional Nicolás Núñez pidió emitir su voto “a viva voz, porque me estoy duchando”. El hecho generó risas entre sus pares, quienes incluso tuvieron que pedirle que apagara la cámara.

14. Expropiación de fondos de pensiones: Falso

Hechos: 1.Pleno rechazó “trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y son heredables” y “Estado no puede expropiar fondos prev de trabjadores” / 2.Comisión aprueba un “sistema de reparto” donde NO HAY PROPIEDAD NI HERENCIA, @lun #LaVerdadImporta pic.twitter.com/iFaIwNq3Xr — Bernardo Fontaine (@berfontaine) March 31, 2022

Sobre la previsión social y supuestas expropiaciones, el artículo 13 de la CC habla sobre el Derecho a la seguridad social, donde establece que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

Sumado a esto, el Presidente Gabriel Boric ha negado categóricamente en múltiples ocasiones que se vayan a expropiar estos fondos.

15. “Nuestra convención aprueba eliminar Carabineros y PDI”, Camila Flores: Falso

Al mas puro estilo Venezolano, nuestra convención aprueba eliminar Carabineros y PDI y reemplazarlas por policías civiles dirigidas por políticos, donde se elimina el orden jerárquico, obediente y no deliberante

Cuanta razón tenía Bachelet cuando dijo " cada día puede ser peor" — Camila Flores Oporto (@Cami_FloresO) April 16, 2022

El 15 de abril de 2022, la parlamentaria Camila Flores acusó la eliminación de Carabineros por la Convención. Dentro de los artículos aprobados por el órgano constitucional, se habla en los artículos 18 y 19 de seguridad pública y policías. Específicamente, se menciona una sola vez a Carabineros en el borrador cuando se habla del cargo de General Director de Carabineros. Sin embargo, no existe un artículo en el que se eliminen las instituciones.

16. Pensión vitalicia para Elisa Loncon: Falso

El 14 de abril, doña Elisa Loncon, se asignó una pensión de por vida, por el solo hecho de ser presidente de la Convención por 6 meses.

Encuentro que es una acción inmoral, sinvergüenza si se lleva realmente a cabo. Dice terminar con privilegios, y ella sacará pensión vitalicia. pic.twitter.com/BixniDjh85 — 🇨🇱Margot 🇨🇱 (@margotaguila) April 24, 2022

En abril de este año, se difundió en cuentas de Twitter la supuesta renta vitalicia para Elisa Loncon. Entre los artículos aprobados por la CC, ninguno habla de pensión vitalicia, ni para el Presidente de la República ni para la presidenta de la Convención.

17. Expropiaciones de bienes y “precio justo”: Falso

QEPD el derecho de propiedad. En caso de expropiación será pagado el “justo precio”, no en dinero en efectivo y al contado, ni el valor de mercado y con “modalidades de pago”. La letra chica más grande que el titular — Constanza Hube (@conihube) May 4, 2022

El Borrador de la CC en su artículo 20 establece “El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley”.

Además, en Chile es el Ministerio de Obras Públicas quien establece los mecanismos directos de la expropiación, determinando que “una comisión de tres peritos tasadores independientes” se encarga de la tasación y ver el valor comercial.

18. Fiscalización de Schalper a la CC: Verdadero

Fuimos con @LuisPardoS a fiscalizar la Convención. Preocupante ausencia de debate y deliberación. Graderías y varios escaños vacíos. Exigiremos que se transparenten gastos de cara a la ley de presupuesto. Y que nos informen posibilidades de acceso de la prensa. #SchalperTrabaja pic.twitter.com/jgJHoiJRnV — Diego Schalper (@Diego_Schalper) October 7, 2021

El 7 de octubre de 2021, a poco más de tres meses de iniciado el funcionamiento de la Convención Constitucional (CC), los entonces diputados de Renovación Nacional Diego Schalper y Luis Pardo fueron al edificio de la CC para “fiscalizar”, según informaron en Twitter. El hecho generó la molestia y burlas de algunos convencionales.

19. El 91,5% de las iniciativas populares está en el borrador de la Nueva Constitución: Falso

➡️El 91.5% del contenido de las iniciativas populares de norma está reflejado en el texto de borrador de nueva constitución.



➡️El 49% fueron aprobadas total o parcialmente



Un éxito de participación sin precedentes de la @convencioncl — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) May 5, 2022

Ya en la recta final de la CC, el vicepresidente Gaspar Domínguez dio cifras de la participación popular en la redacción de la Carta Magna. Contrario a su declaración, el “Segundo Informe de Incidencia de Iniciativas Popular de Norma en el borrador de la Nueva Constitución” se explicita que las normas no necesariamente están completas tal y como como se propusieron, ya que hay iniciativas que son similares o complementarias entre sí y que se unificaron. Además, “todavía no se realiza el análisis de aquellas que han sido rechazadas en etapas posteriores, como votación en particular en comisión o votación en general en el pleno”.

20. Piñata con la cara de Renato Garín: Verdadero

Esto no es gracioso, al contrario.

Antonia Atria Fuentes, hija del señor Atria y la subsecretaria Fuentes, sube a sus redes este video. La gracia consiste en romper una piñata con mi rostro.

¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria? pic.twitter.com/DOwO9KiQoE — Renato Garin Constituyente (@RenatoGarinG) April 2, 2022

Durante la celebración de cumpleaños de una amiga en abril del presente año, Antonia Atria, la hija del convencional Fernando Atria, subió a sus redes sociales como golpeaban una piñata con la cara del constituyente Renato Garín. En medio de insultos, golpes y risas, el registro de la fiesta llegó a Garín, quien se molestó y tuiteó “esto no es gracioso”.