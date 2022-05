Posibilidad de quinta dosis por aumento en casos de Covid: "A la población de riesgo hay que hacerlo de todas maneras"

15 may. 2022 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El sábado 14 de mayo, por tercer día consecutivo, los contagios por Covid-19 en Chile superaron la barrera de los 4 mil casos, lo que ha generado preocupación en los expertos, quienes ya definen el escenario actual como una quinta ola.

En conversación con Meganoticias Alerta, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, y los doctores Álvaro Erazo y Carolina Herrera, se refirieron al aumento de los contagios y a la importancia del esquema de vacunación.

Quinta Ola

Sobre la posibilidad de que estemos experimentando una quinta ola en el país, Erazo comentó que "hay antecedentes bien importantes que hacen sugerir aquello, por los aumentos de los casos de positividad".

El facultativo señaló que, pese a que los indicadores no están impactando fuertemente, "se nota un aumento y una curva incipiente, que pudiéramos ya definirla como una quinta ola".

Erazo añadió que las características de esta nueva etapa, estarán condicionadas por la vacunación: "Es indudable que tiene un efecto positivo en una curva que no va a ser tan marcada como la última que tuvimos, pero por nada del mundo eso significa dormirse en los laureles".

Patricio Meza, en tanto, sostuvo que "el mensaje que le queremos transmitir a la comunidad es que, independientemente de que sea un rebrote o nueva ola, es fundamental que debe tomar las medidas para que el número de casos sea el menor posible".

Vacunación

Consultado por una posible quinta dosis de la vacuna contra el Covid-19, el presidente del Colmed aseveró que "creo que a la población de riesgo hay que hacerlo de todas maneras".

"El grupo de expertos ya sugirió que la población de mayor riesgo, como adultos de 65 años o con patologías crónicas o personal de salud, debería recibirlo prontamente", añadiendo que puede analizar si es posible hacerla extensiva a toda la población.

En cuanto a las sanciones para quienes no se vacunen, Erazo manifestó estar a favor.

"En la medida que la gente se apropie de este bien público, yo creo que sí. Acá no es que se esté salvando la persona que se vacuna, sino el colectivo que constituye nuestro país. A mí me parece que es natural que haya una exigencia y cierta obligatoriedad", sostuvo.

Finalmente, la doctora Carolina Herrera agregó que "de todos los millones de personas que ya han tenido Covid leve, no pueden dar por resuelto su cuadro clínico, cuando todavía no sabemos si va a ser prolongado, o cuáles van a ser las consecuencias en pediatría. No se exponga, no se enferme, porque todavía no tenemos tratamiento para Covid".

