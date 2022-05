Mujer por hijo y nieta baleados en Ovalle: "Fiscalía no me da respuestas. Nadie es capaz de ponerse en mis zapatos"

14 may. 2022 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del domingo 8 de mayo, un padre de 26 años y su hija de seis fueron asesinados en plena vía pública en Ovalle, región de Coquimbo.

Susana Ite, madre y abuela de las víctimas, conversó con Meganoticias Alerta sobre el caso y aseguró que la "fiscalía no le ha dado respuestas".

¿Qué dijo?

"Mi hijo salió una tarde cualquier a dar un paseo con su hija. Pasaron 20 minutos y nos llaman diciendo que estaban baleados", contó Susana, quien agregó que "la fiscalía y la brigada de homicidios saben quien es el autor del doble homicidio y tienen una orden de detención en su contra".

La mujer dijo que "le da impotencia saber que aunque se está en conocimiento de quién fue, aún no lo detienen. Cómo un delincuente va a valer más que una niña de seis años. Yo siento que lo están protegiendo a él porque aún no la atrapan y la familia lo esconde".

"La Fiscalía no me da respuestas, he ido muchas veces y no me dicen nada. Entonces cómo estoy yo al saber que perdí a mi único hijo hombre y a su única hija. Nadie es capaz de ponerse en mis zapatos, ni siquiera el fiscal, que debiera estar con nosotras", señaló la mujer.

También aseguró que "la primera vez que fui (a fiscalía) le pedí la carpeta y no me la bajaron, porque dijeron que le faltaban datos. La segunda vez pasó lo mismo. Si no me acerco a ellos, no me llaman".

"Tiene derecho a que le entreguen la información"

De la entrevista también participó el exfiscal, Sabas Chahuán, quien aseguró que "si no le están dando información en Fiscalía, no están cumpliendo con la ley ni con sus obligaciones".

El abogado explicó que "si su hijo no estaba casado ni en convivencia, los primeros que pueden tener acceso a la carpeta es su familia, para saber qué diligencias se han hecho y qué es lo que falta. Usted tiene derecho a que le den información, que le den la carpeta".

Además, aclaró a la mujer que las órdenes de detención la ejecutan Carabineros o la Policía de Investigaciones.

Por último, comentó que "siendo sincero, hay muchos casos en que las diligencias que la policía hace no tienen resultado prontamente, especialmente en los homicidios".