Senador plantea propuesta de reforma para "tercera vía" ante eventual triunfo del Rechazo en el Plebiscito

13 may. 2022 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Juan Castro (Independiente) planteó una propuesta de reforma constitucional relacionada con una "tercera vía", en caso de que se imponga la opción del Rechazo en el Plebiscito Constitucional de Salida del 4 de septiembre.

La propuesta del senador

El legislador, quien es cercano a Renovación Nacional, presentó esta iniciativa alternativa, en la cual se busca una fórmula de redacción de nueva Constitución, que sería redactada por una comisión de expertos, según informa El Mercurio.

En líneas generales, la propuesta del senador Castro indica que "si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, el Presidente de la República, dentro de los treinta días siguientes a la calificación del plebiscito, convocará vía decreto supremo exento a una sesión al Congreso Pleno, al que solicitará en ese acto la elaboración de un nuevo texto constitucional, cuya redacción deberá quedar terminada en el plazo de seis meses, contados desde dicho requerimiento".

En la iniciativa, además, se indica que una comisión mixta, compuesta por cinco diputados y cinco senadores elegidos por el Congreso Pleno, "procederán a convocar a una comisión constitucional de expertos, la que deberá estar integrada por académicos de reconocido prestigio del ámbito de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, para que, en el plazo de seis meses contados desde su instalación, prepararen un proyecto de nueva Constitución".

Respecto a esta comisión, la propuesta sostiene que "estará compuesta por dos académicos destacados del ámbito de las ciencias jurídicas o de las ciencias políticas, por cada una de las universidades que componen el Consejo de Rectores, y de un académico destacado en los mismos ámbitos por cada una de las universidades no miembros del Consejo de Rectores que estén acreditadas al menos por cinco años en todas las áreas".

Presidenta de la CC descartó una "tercera vía"

Cabe señalar que el lunes pasado la Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, aseguró que una tercera vía para el plebiscito de salida no es una opción dentro de los constituyentes.

"La tercera vía es una idea que surge fuera de la Convención, no es parte de nuestras atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco... Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, la convencional agregó que "no me parece adecuado que se estén levantando por ciertos grupos, no sé de dónde vendrán estás ideas de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego".

