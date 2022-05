Presidenta de la Convención descarta tercera vía en el Plebiscito: "Atenta contra los procesos mismos de democracia"

09 may. 2022 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, aseguró este lunes que la tercera vía para el plebiscito de salida no es una opción dentro de los constituyentes, acusando que esta idea provienene de sectores que buscan cambiar las reglas del juego.

¿Qué dijo?

"La tercera vía es una idea que surge fuera de la Convención, no es parte de nuestras atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco (...). Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país”, expuso.

"No me parece adecuado, que se estén levantando por ciertos grupos, no sé de dónde vendrán estás ideas, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego", agregó.

¿Qué dijo sobre las encuestas?

La presidenta de la Convención Constitucional se refirió también a los resultados que arrojó la encuesta Plaza Pública Cadem.

Cabe recordar, que con relación al plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución, la encuesta expuso que el rechazo subió al 48% (3+) y el apruebo bajó al 35% (1-).

La encuesta señala que las principales razones para rechazar son la desconfianza hacia los constituyentes (55%) y el desacuerdo general con las propuestas (40%). Mientras que las razones para aprobar son garantizar derechos sociales (58%) y tener una Constitución nacida en democracia (47%).

Un 41% estaría de acuerdo con que exista una tercera alternativa que proponga una nueva Carta Magna, pero solo un 25% votaría apruebo y un 27% rechazo.

Sobre estos resultados, Quinteros dijo en conversación con Radio Universo, que agradece las encuestas "porque nos van ayudando primero a seguir con ese sentido de realidad que hemos estado trabajando desde el inicio, tratar de mejorar todo lo que podamos porque todo en la vida es por supuesto perfectible".

