La deuda pendiente del "Cangri": ¿Qué pasó con la víctima estafada por el exchico reality?

08 may. 2022 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

En febrero de 2019 se vivió uno de los episodios policiales más impactantes del país. En ese entonces, tres hombres cruzaron la frontera chileno-boliviana para vender una camioneta conseguida mediante una estafa. El nexo del "negocio" era el exchico reality Sebastián Leiva.

A más de tres años, la investigación sigue sin dar respuestas a una de las víctimas. ¿Cuál es la deuda que dejó el "Cangri" y sus acompañantes?

La deuda de el "Cangri"

El viaje de Leiva a Antofagasta tenía dos objetivos: grabar un video musical y otro relacionado con la venta de vehículos robado en Chile. En dicho "negocio" participó junto a Germán Gundián y Sebastián Cornejo, el único que volvió con vida.

Cornejo fue detenido a los pocos días de la misteriosa muerte de Leiva y Gundián. Una causa pendiente y una estafa lo dejaron en prisión preventiva por un tiempo. Cornejo conocía bien el "negocio" y mediante un vale vista adulterado realizó una supuesta compra de su camioneta a Soledad Rovira por un monto cercano a los $19 millones.

"Se presentó esta persona, lo vi, es que te juro que no se veía como delincuente, no tenía cara de delincuente. Tenía la fachada de una persona trabajadora que quería comprar la camioneta para su señora, que él trabaja en el campo, etc. Nunca dude de eso", recuerda Rovira sobre esa "compra".

La camioneta fue negociada por narcotraficantes bolivianos, y con el paso del tiempo quedó en manos de la fiscalía del país altiplánico. Sin embargo, a más de tres años, las versiones del paradero de la camioneta son cambiadas constantemente y sus trámites para recuperarla se han ido dilatando.

"Mi camioneta estaba junto a otras nueve, diez camionetas que habían sido robadas y rescatadas o identificadas, camionetas que no tenían, prenda ni nada, sino que eran de dueños directos para traerlas, Me hicieron firmar un documento, y se suponía que iba a ejecutar traerme la camioneta, y me la entregaban en una frontera. Aun no me dicen en cuál frontera", detalla Soledad.

Las dudas sobre la muerte de el "Cangri"

Por otro lado, la muerte del exchico reality está detenida. La fiscalía boliviana se negó a realizar diligencias encargadas por el Ministerio Público chileno, que podrían entregar una versión exacta de lo que pasó durante las horas en que Leiva estuvo abandonado en medio del desierto.

"La investigación en Chile no pudo continuar con los hechos que habrían ocurrido en Bolivia, pero no obstante pudimos determinar que efectivamente, en primer término, nunca se hizo por parte de la fiscalía boliviana ningún cotejo respecto de la evidencia biológica encontrada en Sebastián, con restos biológicos que pudieron ser levantados respecto de los policías que se encontraban en posesión este vehículo", señala el fiscal Tufit Bufadel.

La esperanza de Soledad

Un manto de dudas que preocupa a la Fiscalía y a las víctimas del caso "Cangri". Pero una investigación del equipo de Misión Encubierta, la cual develó una mafia en torno al tráfico de vehículos y que provocó la destitución de más de 130 policías en la misma zona de la muerte de Leiva, entregó esperanza de poder recuperar su vehículo a Soledad.

"No voy a dejar de buscar mi camioneta. Yo no la voy a dar por perdida... Yo necesito mi camioneta de vuelta", dice la mujer.

Por ahora Soledad seguirá en la travesía para recuperar su vehículo, en un caso que aún sigue abierto, y del cual, todavía, existen más dudas que certezas.