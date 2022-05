Funcionarios de la exPosta Central exigieron mayor seguridad ante incidentes

11 may. 2022 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Trabajadores de la exPosta Central se manifestaron para demandar mayor seguridad frente a los hechos de violencia ocurridos en los alrededores del recinto asistencial en los últimos días.

¿Qué antecedentes hay?

La movilización ocurre después de que desconocidos realizaran barricadas y saquearan una farmacia Cruz Verde, ubicada en Portugal con Curicó, durante la noche de este martes.

Mientras que el viernes pasado, un grupo de sujetos saqueó una Salcobrand y vandalizó una estación de servicio en la misma zona. Previamente, en el lugar hubo una convocatoria en apoyo a la periodista Francisca Sandoval, de señal 3 La Victoria, quien se encuentra internada en el hoy llamado Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP).

La comunicadora permanece en riesgo vital tras haber sido baleada el pasado 1 de mayo en el sector de barrio Meiggs, cuando cubría una marcha por el Día del Trabajador.

¿Qué dijeron los funcionarios?

"Estas manifestaciones se dan justo en el horario de ingreso de un turno y de salida de otros, y hay minutos en que no se ha podido salir, que no se ha podido franquear, esto, porque la conducta, el comportamiento de la gente que acude a manifestarse, no es el adecuado para un centro hospitalario", indicó a CNN Chile Leonor Carrizo, presidenta del sindicato de Asociación de Técnicos del establecimiento.

La funcionaria acusó que "estamos corriendo riesgos, porque se nos arman fogatas en toda la entrada de la calle y las calles adyacentes, entonces ya resulta peligroso salir a un par de cuadras a tomar micro. ¿Quién se responsabiliza por la seguridad de los pacientes y la seguridad nuestra? Esa es la pregunta que nosotros le hicimos a la autoridad máxima de este hospital".

"Anoche fue bastante complejo, fue bastante agresiva la actitud. Vino carabineros con carros lanzaaguas, pero no se resolvió el tema porque se fueron por un momento y después volvió la gente a este lugar", lamentó Carrizo.

La trabajadora remarcó que "la gente en urgencia trabaja en tensión permanentemente, porque no saben cuándo van a franquear la mampara, porque en algún minuto lo van a lograr, porque puede haber algunos más exaltados que otros e intentar entrar, y si no han entrado en estas últimas dos noches es porque el personal lo ha impedido".

Por su parte, el director del HUAP, Valentín López, informó que "las manifestaciones no han afectado actualmente el funcionamiento normal del reducto.

"La Posta por ser una institución histórica. Hemos tenido este tipo de manifestaciones muy cercanas a la institución. Hay protocolos que, finalmente, resguardan la continuidad de atención, que es lo que nos interesa", aseveró.

López afirmó que dichos protocolos "están guiados por gente de comunicaciones, jurídicas, prevención de riesgo, recursos físicos y el directorio, y básicamente buscamos que no afecten a los funcionarios y poder mantener la continuidad de la atención de los pacientes".