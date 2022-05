"Tengo puras paredes": No le pagaban el arriendo, le desmantelaron toda su casa y le deben $7 millones

11 may. 2022 - 11:34 hrs.

Luego de un largo proceso judicial y de que sus arrendatarios permanecieran en su casa durante 17 meses sin pagar, Jazmín Ortiz al fin pudo ingresar a su vivienda. Pero no se encontró con la estructura como se esperaba, ya que la habían desmantelado casi por completo.

Un día antes de ser desalojados, las personas que estaban ocupando la casa se retiraron del inmueble, ubicado en la comuna de Cerro Navia, y lo único que dejaron fue basura y murallas. Robaron objetos como ventanas, rejas de seguridad y hasta el lavaplatos de la cocina.

Fueron los vecinos de Jazmín quienes la llamaron en la noche del pasado martes, para avisarle que estaban desmantelando su vivienda, lo que causó angustia en la mujer que se encuentra viviendo con sus dos hijos de allegada en una habitación.

Los antiguos arrendatarios de esta madre no sólo le robaron todo, sino que además le quedaron debiendo $7 millones.

"Tengo puras paredes, no tengo nada"

"Es frustrante, porque al fin pude entrar después de tanto tiempo, pero es un dolor. Es fuerte para mí, ha sido súper difícil. No es lo mismo verlo que estar en la situación", contó Jazmín en Mucho Gusto.

"Tengo puras paredes, no tengo nada", lamentó.

Además, señaló que "la casa no la puedo dejar sola, ¿Cómo hago para vivir en una casa que no tengo nada?. Podía entender que me dejaran deuda de arriendo, podía entender que me dejaran deuda de agua, de luz, podía entender que tenía que asumir los dividendos que no he pagado. Pero ahora ni siquiera la puedo habitar".

De todos modos, manifestó: "Lo bueno es que ahora ya estoy adentro de la casa. Eso es algo que yo veía súper lejano".

"Era humillante estar ayer sola viendo mi casa destruida"

Jazmín recordó que "estaba muy contenta porque iba a recuperar mi casa, y cuando estaba con mis hijos anoche me llega un llamado y me dicen 'te están robando todo, te están desmantelando la casa, se están llevando hasta el baño'".

"Una hora traté de llamar a Carabineros, no tenía respuesta por ningún lado. Estaba sola con mi hijo, no tenía como venirme", contó.

"Es difícil sentir la pena, la rabia, la frustración, de decir ¿por qué esto así?. Para mí era humillante estar ayer sola viendo mi casa destruida", afirmó.

No puede dejar la casa sola

Jazmín arrendó su casa porque no podía seguir pagando el dividendo. Pero los locatarios que llegaron a su vivienda sólo pagaron correctamente el arriendo por un año.

"Lo único que pido es que se haga justicia para que no le hagan esto a nadie más. Lo hizo conmigo y lo va a volver hacer, y no todas las personas tienen la misma fuerza de seguir", expresó, precisando que ya puso una denuncia en Carabineros y en la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué opciones tiene?

Pese a las condiciones en que fue devuelto el inmueble, esta madre necesita vivir en él, y de todos modos desde Carabineros le comunicaron que no puede dejarlo solo por el momento.

"Lamentablemente, todo lo que yo he pagado estos años ha sido puro interés. Si es que la quiero vender tengo que pagarla completa, así como está no me darían nada por esta casa", sostuvo.

En cuanto a volver arrendarla, se negó rotundamente y señaló que tendrá que "ver la opción de saldar mis deudas, ver calmadas las cosas y darle la tranquilidad a mis hijos".

Donaciones

Luego de que se diera a conocer el caso, distintas Pymes se pusieron en contacto con Mucho Gusto y se comprometieron con la donación de muebles, arreglo de piso, cortinas roller, pintura, mano de obra, papel mural, ventanas, entre otras cosas. Incluso le prometieron unas vacaciones con sus hijos para que pueda tomarse un tiempo de relajo, y una fiesta con un asado.

"Tengo el corazón demasiado inflado, demasiado feliz. Estoy muy agradecida", expresó Jazmín.

"Lo que más tengo es agradecimiento... No sé que más decir que agradecimiento", sostuvo.

"Van a hacer que me quede hermosa la casa y lo agradezco mucho", destacó.