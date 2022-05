Rodrigo Sepúlveda y la violencia en Chile: "Es nuestra obligación como país volver a tener paz"

07 may. 2022 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, durante la trasmisión de Meganoticias Alerta, el conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos para comentar las declaraciones del presidente Boric, respecto a buscar un acuerdo político transversal para frenar la violencia en el país.

Cabe señalar que en visita a la región de Magallanes, el pasado jueves, el mandatario reconoció que estuvo en conversaciones con Javier Macaya, presidente de la UDI, sobre la necesidad de que todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo nacional en materia de seguridad.

¿Qué dijo Sepúlveda?

"Me pareció tan bueno lo que dijo el presidente Boric. Chile busca paz y esto no tiene nada que ver con ser de izquierda o derecha. Esto no es ir en contra del gobierno, todo lo contrario, es ir a ayudarlo", comentó el conductor del espacio.

Sepúlveda agregó que "es un momento en que el país tiene que unirse, porque si uno va viendo en términos de porcentaje, de cuánta es la gente que quiere paz y cuántos son los que quieren violencia, el gráfico se dispara obviamente con la gente que quiere paz, que quiere disfrutar y caminar por su vida tranquilo".

Además, enfatizó en la inseguridad que siente la gente realizando actividades cotidianas en la calle. "Se necesita recuperar una zona por la que podamos caminar por las calles tranquilo. O, por ejemplo, ¿usted está tranquilo cuando sus hijas salen a caminar para ir al colegio? No, uno anda con temor permanentemente".

"Chile busca paz. Chile necesita recuperar una zona por la que podamos caminar por las calles seguros. Es nuestra obligación como país volver a tener paz. Donde nuestras niñas y niños puedan crecer tranquilos, donde los adultos mayores salgan a la calle sin temor a que los asalten, donde se pueda andar por la calle hablando con el celular sin temor a que te lo quiten. Eso es vivir en paz, tranquilos", añadió.

Por último, el periodista hizo un llamado a las autoridades y a los distintos actores políticos del país: "Acá todos tienen que hacer su pega y hacerla bien. El que no esté de acuerdo, que lo diga frontalmente y así uno sabe quiénes son".

