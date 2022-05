"No voy a querer andar en mi auto": aseguradoras se niegan a asegurar vehículos por ser "robables"

06 may. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Debido al aumento de robo de vehículos, existen aseguradoras que se "niegan" a otorgar seguros a propietarios de vehículos que están en el ranking de tener más posibilidad de robo. Dueños de autos alegan inseguridad y que, en caso de hallar un seguro, piden cifras exageradas.

Auto "robable"

Ese es el caso de Natalie Galarce, quien es dueña de un Nissan Qashqai 2021, uno de los vehículos más robados en el país. Desde su compra, se la han robado en tres ocasiones.

En un principio la tenía asegurada, pero ya con tres asaltos en el historial, su aseguradora le negó la renovación de la póliza de seguro. Por ello, optó por alguna otra compañía, sin embargo, todas se negaron o bien, no había opciones disponibles.

"Me di el trabajo de buscar seguros, lamentablemente esa tarea ya la hice y me doy cuenta de que ninguna aseguradora lo quiere asegurar", lamenta Natalie.

Similar es el caso de Cintia Valdés, quien apenas con un mes de comprado su vehículo, se lo robaron sin siquiera romperle un vidrio, pese a que le dijeron que era un "auto seguro": "Con un día que lo dejé afuera me lo robaron, ¿qué va a pasar después No voy a tener seguro, porque están carísimos, y yo no voy a querer andar con el vehículo".

Pérdida para las aseguradoras

Dentro del ranking de los autos más robados el último tiempo, las Nissan Qashqai lideran la lista. Luego le siguen las camionetas Nissan NP300, Toyota Hilux, y el Kia Frontier.

Para Stefan Larenas, presidente de ODECU, esto es parte del "negocio" de las aseguradoras: "Las aseguradoras se tratan de resguardar en el concepto de que no es arbitrario, sino que está relacionado con los robos constantes, pero es parte del negocio. Esos son los riesgos de un negocio".

Es por ello que, en caso de encontrar alguna opción, los precios pueden superar los 400 mil pesos para los dueños de estos vehículos.

Así lo explica Diego Rojas, gerente de la Asociación de Aseguradoras: "Las condiciones de riesgo han cambiado y como el seguro, la póliza de seguro es un acuerdo que tenemos entre las dos partes donde vamos a administrar el riesgo, sube el riego en este tipo de vehículos y cambian las condiciones para hacer el cálculo técnico de cuánto vale tener ese vehículo".

Respuesta de Nissan

Por este hecho, es que el equipo de Meganoticias consultó a Nissan por estas aseguradoras que se han negado a prestar servicios a dueños de este tipo de vehículos, contestando a través de un comunicado.

Si bien no se refirieron a la negativa de las aseguradoras, señalaron que "son conscientes de que deben actualizar los sistemas de seguridad, por eso es que los nuevos productos están equipados con nuevos dispositivos antirrobos".