"Confío en los carabineros honestos": la respuesta de Daniel Jadue tras anuncio de aumento de dotación policial

04 may. 2022 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, participó en la mañana de este miércoles en una actividad encabezada por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien anunció un aumento en la dotación de personal de Carabineros en 17 comunas de Chile.

¿Qué dijo Jadue?

El excandidato presidencial fue captado una vez que terminó el punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda y emitió una breve declaración tras esta medida comunicada por el Gobierno.

"Confío en los carabineros honestos, siempre", sostuvo el edil, quien prefirió no entregar más reacciones acerca de este plan de seguridad presentado por el Ejecutivo.

La reacción de la alcaldesa Irací Hassler

En la mencionada instancia además participó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quienes también tuvieron palabras para referirse a este plan de seguridad.

"Valoro los anuncios de la ministra del Interior en términos de la relevancia del control de armas, que es fundamental en nuestro país y también del combate al crimen organizado, particularmente con los hechos que sucedieron el domingo", manfiestó Hassler.

Al mismo tiempo, recalcó que "yo creo que lo más importante aquí es la agenda en términos de seguridad para la población... Por eso quiero valorar los énfasis que se han puesto, tanto en disponer de mayor cantidad de carabineros para las comunas que hemos tenido mayores situaciones complejas en términos de falta de seguridad, como en el avance hacia la prioridad del crimen organizado y la tenencia de armas".

La crítica del gobernador Claudio Orrego

Orrego, en tanto, fue más crítico y expresó que "esta medida de sacae 700 carabineros de labores administrativas y ponerlas al trabajo en la calle es una buena medida y eso yo lo celebro. Ahora, para enfrentar problemas complejos, como las mafias del comercio ambulante, no basta con este anuncio y tampoco con un plan genérico".

Para finalizar, la autoridad aclaró que, como gobernación, se le hizo una propuesta al Gobierno para combatir el comercio ambulante y que no han tenido respuesta: "Nosotros hemos ofrecido la ayuda... Si no quieren que los ayudemos que nos digan y nos dedicamos a otras cosas. Aquí nadie está obligado a incorporar la ayuda, menos de una autoridad como nosotros, que no tenemos las atribuciones directas para hacerlo".

