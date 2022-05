"Calculé mal": La explicación de Convencional Núñez tras comentada votación desde la ducha

03 may. 2022 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Revuelo causó la noche del lunes la "votación desde la ducha" del convencional Nicolás Núñez (FRVS) en la Comisión del Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Tras la "polémica", el representante del Distrito 16 se disculpó señalando que "no iba a dejar que se perdiera una norma por faltar mi voto".

"Me estoy duchando"

La situación ocurrió cuando la comisión votaba en particular las normas del informe de reemplazo, luego del rechazo sufrido en el pleno, instancia en la cual Núñez participaba de manera telemática.

"Señor secretario, ¿puedo emitir mi voto a viva voz? Es que me estoy duchando", dijo el convencional cuando le tocaba sufragar.

Luego de que el secretario le permitió votar, Núñez emitió rápidamente su preferencia, mientras que algunos de sus compañeros entre risas le pedían que apagara su cámara. "Ah, disculpe, se prendió la cámara, perdón", dijo.

Las disculpas del convencional

Tras el revuelo causado, Nicolás Núñez utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas y explicar las razones de su particular votación.

"A propósito de ducha durante la votación, quisiera pedir disculpas y dar contexto. Desde que se rechazó el informe de nuestra comisión no hemos parado. Tuvimos extensas jornadas de trabajo y negociación. Este sábado cerramos al filo (23:59), ayer continuamos", dijo la misma noche del lunes.

"Hoy (lunes) a la 9 am tuvimos sesión de comisión, luego un pleno importantísimo y continuamos en comisión para cumplir con calendario de la Convención. Pido disculpas si mi actuar fue impropio, pero mi obligación y responsabilidad es votar sea cual sea la circunstancia. Seguiré cumpliendo!", complementó en un hilo.

"Estamos desde las 8 en pie entre plenos y comisiones y ahora vamos a terminar como a las 3:00 am. Así es la vida del convencional. Prefiero votar en la ducha y que no se pierda la votación a votar con una copa de vino como Van Rysselberghe", comentó a una persona que lo cuestionó por la misma red social.

Pese a esto, la explicación del convencional aún sigue sin convencer a muchos, por lo que esta mañana nuevamente reiteró sus explicaciones y señaló que se está "jugando la vida" por el proceso constituyente.

"No le he disparado a nadie, no he hecho malversación de caudales públicos, no me he coludido, no he sido corrupto... Solo calculé mal una ducha y no iba a dejar que se perdiera una norma por faltar mi voto. Aquí nos estamos jugando la vida por el proceso", complementó durante la mañana de este martes.

