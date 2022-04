Canasta básica: UDI tilda de "mal chiste" subsidio de $6 mil y propone aumentarlo a $40 mil por carga

29 abr. 2022 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Diputados de la UDI criticaron el aporte de $6.410 que anunció el Gobierno para enfrentar el impacto que la inflación en el marco del acuerdo con la CUT por el salario mínimo y solicitaron aumentar a $40.000 por carga el subsidio.

¿Qué dijeron?

La propuesta fue realizada por los diputados e integrantes de la comisión de Trabajo, Cristián Labbé y Henry Leal, quienes advirtieron que deberán considerar su incremento si es que “quieren contar con los votos de nuestra bancada” una vez que se ingrese el proyecto para el reajuste del salario mínimo.

Ambos parlamentarios señalaron que la propuesta de los $6.410 “es una burla y un mal chiste para las familias más vulnerables del país, que lo siguen pasando mal a raíz de la actual crisis económica que enfrentamos”.

“El Presidente Boric y el ministro Jackson fueron implacables con las ayudas económicas que el Gobierno anterior le entregó a los chilenos. El propio Presidente utilizó el IFE de $65 mil pesos que se aprobó en un comienzo para hacer campaña a su favor. Pero ahora, mágicamente, se olvida de sus críticas pasadas y anuncia como la gran solución un aporte de $6.410 por integrante, lo que es absolutamente irrisorio y una burla hacia los chilenos”, criticaron los gremialistas.

“Nuestra posición como bancada es bastante clara: si el Gobierno no pasa de los $6.410 pesos que anunció a al menos $40.000 por cada integrante familiar, desde la UDI no vamos a estar dispuestos a aprobar una ayuda irrisoria y completamente insuficiente. Las actuales autoridades no pueden desentenderse de la realidad que viven millones de chilenos, por lo que la decisión de ayudarlos de manera concreta depende exclusivamente de ellos”, manifestaron también.