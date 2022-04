Reforma: Boric plantea en la OIT un sistema previsional "con bases de solidaridad" pero sin tocar ahorros individuales

27 abr. 2022 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, el Presidente Gabriel Boric dio inicio al proceso de diálogos tripartitos para validar los principios de la seguridad social que regirán el nuevo sistema de pensiones.

¿Qué dijo?

En la instancia, el Mandatario señaló que "tenemos una tremenda oportunidad y un deber que no podemos dejar pasar (...). Tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en materia de seguridad social. Buscar acuerdos tripartitos para la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad social no solo es urgente, sino como decía, imperativo, en una sociedad que nos exige abordar con urgencia los problemas más apremiantes de la ciudadanía", manifestó.

Asimismo, expuso que "hoy iniciamos un camino hacia un nuevo pacto social para la seguridad en Chile, eso es lo que dice mi discurso, pero yo quiero decir que no iniciamos un camino, esto se intentó antes en los gobiernos de los expresidentes Bachelet y Piñera. No estamos inventando la rueda, ni somos quienes descubrieron el problema, estamos actuando en base a lo que hicieron quienes nos antecedieron y vamos a recoger esa experiencia, y todos los insumos que ahí surgieron tiene que ser parte integral de nuestro debate. No cometamos el error, por arrogancia y ánimo de protagonismo, de olvidar lo que se trabajó antes".

"Es hora de las soluciones, no más preocuparnos y ocuparnos", planteó.

En esa misma línea, indicó que "antes me encontré con un grupo de la sociedad civil que planteaba una visión quizá distinta a la que tengo yo, pero rápidamente, en una conversación de menos de diez minutos, concordamos en el puerto al que queremos llegar. Si somos capaces de eso como no vamos a poder ser capaces de sacar la reforma (de pensiones)".

"Es tremendamente relevante que cuidemos el ahorro de todos los chilenos"

También afirmó que "reconstruir nuestro sistema de pensiones abandonando la lógica individual donde cada uno se salva como puede y avanzar hacia un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas para nuestra vejez es, quizás, uno de las principales tareas que tenemos como Gobierno. Y por eso además hemos hablado con la ministra y los parlamentarios sobre cuáles son las posibilidades de acelerar este proceso, porque sabemos que tenemos una ventana de oportunidad, para volver a discutir sobre lo importante".

"Es tremendamente relevante que cuidemos el ahorro de todos los chilenos y chilenas. Las actuales pensiones sabemos que no alcanzan, es una realidad sobre la que en este momento no vale la pena extenderse, pero es algo que nos tiene que acompañar, porque detrás de esta discusión hay personas de carne y hueso que lo están pasando muy mal porque como sociedad, no solamente como Estado, los hemos abandonado", subrayó.

"Cuando terminemos este proceso, espero que Chile pueda tener un sistema previsional, moderno y digno de los anhelos de quienes lo habitan, con bases de solidaridad inter e intrageneracional, con mayor presencia del Estado y que ponga fin a la capitalización individual como principal eje rector, que tengamos un sistema, que evolucione, avance a una nueva etapa y quiero reiterar en esto para despejar cualquier fantasma, que no solo no está dentro de nuestro programa, sino tampoco dentro de nuestras intenciones, y creemos que sería una mala idea, tocar los ahorros previsionales actuales, acumulados en las cuentas de capitalización individual de los chilenos y chilenas", concluyó.

