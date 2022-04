"Esto es un chiste": Descontento en la población por alza de los 6.410 mil pesos en la canasta básica

27 abr. 2022 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció el "beneficio complementario" a la canasta básica, con un aporte de 6.410 mil pesos. Sin embargo, esta suma fue calificada como un "chiste" por parte de la población, considerando que solo un porcentaje podrá recibir esta ayuda.

¿Qué dijo Marcel?

Cabe destacar que esta ayuda será entregada por el alza de precios que han experimentado los productos de uso cotidiano, además de la inflación que afecta los bolsillos de los chilenos.

"Esto no es un bono, es un beneficio complementario. El primer aporte correspondería a cerca de 6.500 pesos", aclaró el secretario de Estado. Sin embargo, esto no fue bien recibido por la ciudadanía.

Las reacciones no se hicieron esperar: "No me parece bien para la gente que realmente lo necesita", comentó una de las consultadas, mientras que otra fue mucho más dura en su postura: "Esto es un chiste, es una broma".

"Es una migaja"

Este beneficio anunciado por el Gobierno será efectivo entre mayo y diciembre y será entregado a aquellos que reciben asignación o subsidio único familiar.

Sin embargo, pese a que un porcentaje de la población recibirá la ayuda, hay otros que no, alegando que parte de la clase media queda fuera de las ayudas económicas del gobierno.

"A mí no me pareció bien la ayuda, es una migaja. Se burlan de la gente", señaló una de las consultadas. Otra, por su lado, aseguró que "yo no recibo subsidio porque soy de clase media y no me corresponden nada de lo que ellos dan".

¿Quiénes son beneficiarios?

Este aporte de casi 6.500 mil pesos a la canasta básica, lo recibirán aquellas personas que reciben ambos subsidios: la asignación o el subsidio único familiar. Además, otro de los requisitos es estar dentro del 60% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares.

Cabe destacar que el monto de la asignación o el subsidio único familiar, es de 15 mil 597 pesos por persona, a los que se les sumará, 6 mil 410 pesos para la canasta básica, siendo cerca de 3 millones de personas que cumplen estos requisitos, los que podrán aliviar el bolsillo con este aporte anunciado por el ministerio de Hacienda.

"La asignación familiar la reciben los trabajadores que tienen ingresos de hasta 850 mil pesos. Esos trabajadores además del reajuste a la asignación familiar, van a recibir este aporte complementario por el costo de la canasta básica de alimentos", indicó el ministro Marcel.