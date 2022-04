Boric en medio de críticas a Siches: "Es en quien he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios"

26 abr. 2022 - 16:28 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de un consejo de gabinete ampliado, que incluyó a representantes de los partidos oficialistas, el Presidente Gabriel Boric ratificó su confianza en la ministra del Interior, Izkia Siches, quien tuvo un rol clave durante la instancia.

Las palabras del Mandatario surgen luego de que la secretaria de Estado reconociera no estar al tanto de los hechos ocurridos la noche del lunes en la comuna de Talagante, donde un grupo de sujetos saqueó un supermercado, generando otros desórdenes.

¿Qué dijo Boric?

Boric manifestó que Siches "es la persona en quien yo he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios, es a quien la ley le confía un encargo que es particularmente importante para la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, que sabemos que están todos preocupados y estamos trabajando intensamente en medidas muy concretas que anunciaremos durante esta semana".

"Ella fue quien dirigió y que marcó el rumbo de este debate", indicó, respecto al consejo de gabinete.

Talagante

Respecto a los saqueos en Talagante manifestó que "esto es algo que no es la primera vez que sucede, y lo hemos conversado con las autoridades de la comuna, y ayer por primera vez hubo una reacción contundente de las fuerzas policiales, que permitió tener más de 40 detenidos".

"Lo que sucedió es absolutamente inaceptable. Acá no se puede naturalizar que haya acciones de este tipo, y lo que nos corresponde como Gobierno es que se haga cumplir la ley", aseveró.

Paro de camioneros

Respecto al despeje de rutas de los camioneros debido paro que se inició el lunes y se extendió al martes, el Mandatario señaló que "hemos llevado adelante desde que asumimos el Gobierno un diálogo permanente con las principales agrupaciones de camioneros de Chile, quienes hoy día han decidido cortarles las rutas a los chilenos y chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencias, no han querido sumarse a estas conversaciones".

"Hay peticiones que son razonables, por ejemplo, en el caso de los camioneros de Paine hemos llegado a un acuerdo, con otros tenemos una mesa de trabajo andando desde antes de esta paralización. Pero sepan que no es aceptable, y es nuestro deber como Gobierno y mi deber como Presidente de la República garantizar el libre tránsito por nuestro país", sentenció.

"Hemos dado, y ratifico, plazo hasta las cuatro de la tarde para que se liberen las vías y pueda haber libre circulación, y si no imperará la ley, y nosotros como Gobierno vamos a hacer valer la ley", aclaró.

Consejo de gabinete

El Presidente señaló que en la reunión con los ministros y los partidos "hemos concordado, y es muy claro, que se acabó el período de instalación. El mandato a nuestros ministros y ministras es tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía note las prioridades que tiene cada una de las carteras".

"Hemos conversado en detalle de cómo el programa Chile Apoya va a crecer y en donde destacamos la importancia que le damos como Gobierno el enfrentar el alza del costo de la vida en la ciudadanía", agregó, destacando el acuerdo que se llegó con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el aumento del salario mínimo y para compensar el aumento de los precios en la canasta básica.

"Una distribución más justa de la riqueza, una preocupación con medidas concretas para poder paliar el alza del costo de la vida, un reajuste histórico del sueldo mínimo... y también tremendamente importante para nuestro Gobierno, un acuerdo con el movimiento social", recalcó.

Del mismo modo, detalló que "conversamos distintos temas, desde una evaluación de lo que ha sido las últimas semanas, la importancia de tomar la agenda legislativa, la importancia de potenciar en particular los proyectos de Chile Apoya".

Plebiscito

Sobre algunas críticas que habrían surgido debido a que supuestamente algunas figuras del Gobierno no serían neutrales en el plebiscito de salida del proceso constituyente, Boric sostuvo: "El Gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto del Apruebo como del Rechazo, iguales condiciones para difundir su pensamiento, su visión, su opción. En ese sentido, el Gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas, no puede tratar de incidir en una dirección u otra".

"Tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación y de informar, y por cierto que eso lo vamos a hacer como corresponde y ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales al respecto", aseguró.

Sin embargo, indicó que los ministros "cuando no están en ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opinión política y cuál es su planteamiento al fondo de la discusión. Hay que hacerlo de manera responsable, verídica, sin caer en la Fake News y yo me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos, dentro de los marcos que nos impone la ley, una posición clara respecto al proceso".