Lluvia en Santiago: precipitaciones llegan este viernes a la Región Metropolitana y podrían repetirse el domingo

21 abr. 2022 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes durante la mañana se esperan precipitaciones débiles en la Región Metropolitana, pronóstico que podría repetirse el domingo durante la tarde, aunque sigue manteniéndose como una probabilidad.

Lluvia la mañana del viernes

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, explicó que las precipitaciones en Santiago ocurrirán entre las 06:00 y las 10:00 de la mañana de este viernes.

"Mañana va a llover un poquito, pero lo suficiente como para que moje el piso, no para que manche de manera salpicada. Si usted me pregunta si necesita paraguas, si va a esperar locomoción temprano, sí, si es después de las 10 de la mañana, no", indicó.

Asimismo, dijo que se trata de una lluvia "débil, no más allá de un milímetro y ese milímetro significa un litro de agua por metro cuadrado, por lo tanto, eso sí moja".

Lluvia el domingo

En tanto, "el día domingo en la tarde está la probabilidad de precipitaciones, digo la probabilidad a diferencia de mañana, porque el domingo ya no está tan cerca porque queda el resto del jueves, viernes y sábado", sostuvo.

"Como se ve débil, podría ser más débil de lo considerado, pero yo creo que sí van a caer precipitaciones el día domingo en la tarde", adelantó.

Revisa el reporte

Todo sobre El Tiempo