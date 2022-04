"Quiero que desaparezca": Madre mata a su hijo porque decía que podía convertirse en un asesino serial

20 abr. 2022 - 23:40 hrs.

Danielle Dauphinais, de 35 años, es acusada del crimen de su hijo, Elijah Lewis, quien fue hallado muerto con heridas en la cara y el cuero cabelludo, en New Hampshire, Estados Unidos. Esto habría sido motivado porque ella pensaba que podía ser el próximo “Ted Bundy” o “Jeffrey Dahmer”, conocidos asesinos seriales.

La mujer implicada en el crimen de su propio hijo, madre de otros cinco, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y tres cargos de manipulación de testigos.

“No tengo conexión con él”

Tras una exhaustiva investigación y búsqueda de al menos 10 días, el cuerpo del menor fue encontrado enterrado en el parque estatal Ames Nowell en Abington, en una zona boscosa de Massachusetts, en octubre del 2021, detalla Boston Globe.

De acuerdo a las diligencias investigativas, la mujer se habría quejado con una amiga, identificada como Erika Wolfe, a través de Snapchat sobre su hijo, llegando a compararlo con asesinos en serie por el errático comportamiento del niño.



"Es el próximo Ted Bundy y Jeffrey Dahmer", fueron las palabras utilizadas por la mujer, mensajes que luego serían revelados a la policía y publicados por el Boston Globe.

Sin embargo, no acaba ahí: “Es muy triste, pero no tengo conexión con este niño. Quiero que desaparezca”, mencionó en otra conversación. “Pensaba que no fue la mejor elección de palabras, porque todos tenemos nuestros días. Sentí un nudo en el estómago cuando me enteré de lo sucedido”, dijo la amiga de Danielle, Erika Wolfe.

Pareja estaría implicada

Dauphinais no habría actuado sola, sino que en complicidad de su pareja, Joseph Stapf, de 30 años, quien habría manipulado a testigos para entregar una versión distinta a lo que realmente sucedió.

Ambos le pidieron a distintas personas que mintieran a servicios sociales sobre el estado del pequeño, ya que habrían sido reportados por mal cuidados al menor. De acuerdo a People, Elijah murió luego de sufrir desnutrición, negligencia, envenenamiento por fentanilo y violencia.

Dauphinais y Stapf están actualmente encarcelados en New Hampshire luego de ser arrestados en Nueva York el 17 de octubre.

