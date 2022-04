Senadora Rincón: "El Gobierno no quería un quinto retiro y al no avanzar uno podría concluir que logró su objetivo"

20 abr. 2022 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la senadora Ximena Rincón (DC), se refirió a su proyecto de retiro permanente de fondos previsionales y al rechazo de las iniciativas tanto del Gobierno como de parlamentarios en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado lunes.

¿Qué dijo?

En Meganoticias Conecta, la parlamentaria señaló que "ayer tuvimos una reunión con el ministro Giorgio Jackson y conversamos sobre la necesidad de tener una agenda (…), y que se haga cargo de seis pilares: desarrollo humano, seguridad, temas económicos, mujer y equidad de género, educación y descentralización".

"En ese contexto está un proyecto de ley que establece que las familias puedan recurrir a sus fondos, a sus ahorros previsionales, excepcionalmente, para poder comprar su casa. Hoy hay 500 mil familias que no tienen vivienda. Que puedan también enfrentar situaciones de enfermedad que no están cubiertas por nuestra legislación y además el tema de las pensiones de alimentos", sostuvo respecto al proyecto de retiro permanente.

Asimismo, dijo que "lo que le hemos dicho al Gobierno es que necesitamos que se ponga en discusión ya el proyecto de pensiones y que en ese proyecto que aborde de manera integral el tema de la seguridad social y que hombres y mujeres trabajadores tengan garantizada una pensión digna, que esto sea parte de lo que pueden hacer siempre, porque qué saco yo con sacar una buena pensión, si es que logro que sea buena, si no tengo dónde vivir y tengo que pagar un alto arriendo que no lo cubre la pensión o qué saco con aspirar a una pensión si no puedo trabajar y, por lo tanto, no puedo ahorrar para mi seguridad social".

"El ministro dijo que todos estos temas que le hemos planteado (…), iban a ser considerados en la agenda de Gobierno y respecto del tema concreto de pensiones, que iba a ser parte de la discusión con el ministro Marcel", planteó.

Proyectos de retiro rechazados

Por otra parte, la senadora indicó que "el gran perdedor es la ciudadanía, porque más allá de que pueda enfrentar la situación crítica a través de un retiro, lo que me parece muy egoísta de parte del sistema, es que la situación crítica que tiene el país tenga que ser enfrentada con los ahorros de las familias y cuando no hay ahorros ¿cuál es la respuesta?, ninguna".

En esa línea, manifestó que "existe la segunda cámara, por lo tanto, el Gobierno en su proyecto al menos podría haber insistido y no lo va a hacer y por eso para nosotros esta agenda de ordenar la casa es tan importante, porque estamos abordando los temas que afectan a la ciudadanía".

"Más allá de si ganó el Gobierno o los parlamentarios, lo obvio es que el Gobierno, y lo dijo con todas sus letras, no quería un quinto retiro y, al no poder avanzar, uno podría concluir que el Gobierno logró su objetivo. Por otro lado, obviamente los diputados han sido derrotados, algunos que querían su proyecto y no este limitado que había planteado el Ejecutivo", concluyó.

