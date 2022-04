"Dios es grande y no me quiso llevar": habla mujer que cayó desde un bus andando tras rotura de ventana

19 abr. 2022 - 13:15 hrs.

Durante los últimos días comenzó a circular un video donde se observa a una mujer cayendo desde un bus del Transantiago cuando la máquina estaba en pleno movimiento.

Si bien el tuit se publicó el 15 de abril, los hechos datan del pasado 23 de marzo, cuando el vehículo perteneciente a la empresa Metbus realizaba su recorrido por calle Las Torres, en la comuna de Cerro Navia.

Según la información dada a conocer por TVN, la afectada se llama Marcela Morales, quien producto de la caída provocada por una falla en la ventana resultó con problemas en un hombro, un brazo y 14 puntos en su cabeza.

Mira el video

¿Qué dijo la mujer?

En conversación con el mencionado medio, Marcela contó: “Tomé la micro y me senté atrás para el lado de la ventana. Dobla y veo que se sale la ventana y ahí salgo volando, de ahí no sé nada más”.

“Le tengo terror a la micro, no sé, pienso que Dios es grande y no me quiso llevar”, agregó.

En su relato denunció que recién un mes después la empresa Metbus se contactó con ella. “Tuvo que salir en la prensa para que vinieran”, lanzó.