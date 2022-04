"Será el peor Gobierno de la historia": Moreira pide al Ejecutivo un proyecto para transferencias tras rechazo a retiros

19 abr. 2022 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira (UDI) realizó una dura crítica al Gobierno de Gabriel Boric y lo responsabilizó por el rechazo en la Cámara de Diputados a los proyectos para un nuevo retiro, por lo que pidión que el Ejecutivo presente una iniciativa de estas características.

¿Qué dijo?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el senador comentó respecto a lo ocurrido anoche en el Congreso: “Se ha estado jugando con las necesidades de la gente respecto a estos proyectos”.

“El Gobierno debe presentar un proyecto de ley con medidas económicas para ayudar a la gente porque todos sabemos que dentro de un año no habrá proyectos de esta naturaleza, por lo que el Gobierno tiene que actuar de inmediato y buscar algún tipo de solución”, agregó.

Respecto al Ejecutivo, Moreira comentó: “Hay un mal gobierno, tanto que se criticó al gobierno de Piñera. Acuérdese de mí, y lo digo con mayúsculas, este gobierno se va a transformar en el peor gobierno de la historia, porque no hay liderazgos y están todos entre ellos divididos”.

“Cóbrenme la palabra en un año más y si no tengo razón me retracto públicamente de lo que he dicho”, sentenció.