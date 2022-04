"No tengo para comprar mi remedio": El dramático relato de un hombre que esperaba con ansias un quinto retiro

19 abr. 2022 - 11:48 hrs.

Durante la noche del lunes se rechazó el proyecto de quinto retiro del 10% de las AFP propuesto por parlamentarios, como también la iniciativa liderada por el Gobierno, lo que generó diversas reacciones tanto en el espectro político como en la ciudadanía.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, David, quien pedía urgentemente una nueva extracción de ahorros para costear diversos gastos, accedió a contar su dramática historia y el difícil momento que atraviesa él y su esposa que está enferma.

El hombre comentó que actualmente no pasa por un buen estado de salud y que ha tenido que comprar medicamentos que van más allá de su presupuesto, puesto que gana 400 mil pesos trabajando en el área de la seguridad.

A su vez, el además padre de familia indicó que vive en un tercer piso, específicamente, en un departamento del Serviu de 34 metros cuadrados, lo que le ha generado ciertas dificultades sobre todo a su pareja que tiene problemas de movilidad, razón por la cual ha intentado acceder a una casa, aunque hasta el momento le han negado esa opción.

El relato de David

En primera instancia, David reveló que comenzó a trabajar desde muy temprano, en concreto, a los 18 años, con imposiciones, y que señaló que "tengo 62 años y si me jubilo hoy día recibo una miseria de 120 mil pesos. Cuando me jubile voy a tener que seguir trabajando hasta donde la fuerza de mi cuerpo me dé".

"Esperábamos con ansias este quinto retiro. Hace poco fui al médico y me dieron un remedio que cuesta 80 mil pesos, y con descuento me queda en 71 mil... No tengo 80 mil pesos para comprarme ese remedio", sostuvo angustiado.

Al mismo tiempo recalcó que "mi esposa también está enferma. Ella cada seis meses tiene que comprarse remedios y gasta más de 65 mil pesos por cada uno, entonces... Mal. No sé qué piensa este Gobierno".

"Este verano fuimos un día a la playa"

De acuerdo a lo anterior, David remarcó que el remedio que le recomendaron es un broncodilatador, debido a problemas que afectan a sus bronquios: "El doctor me dijo que el salbutamol ya no me servía", dijo.

"Gasto casi 200 mil pesos en las cosas básicas, que es alimentación, remedios, agua, luz, y el resto lo pago a medio morir saltando. No me puedo dar un lujo", aclaró.

Evidentemente emocionado por la situación, el hombre afirmó que también ha tenido inconvenientes para salir de vacaciones junto a su familia, fundamentalmente porque el dinero no le alcanza para poder pagar un arriendo por muchos días o los gastos que requiere ir veranear.

"Este verano fuimos un día a la playa. Por el día fuimos a Cartagena y no pudimos ir más. No podemos decir que vamos viernes, sábado y domingo. Ya pagar un arriendo me saca de todo contexto de lo que gano", expresó David

Por último, dejó en claro sus intenciones de poder cambiarse de casa, lo cual es lo principal para él en estos momentos: "Vivo en un departamento del Serviu y el otro día traté de hacer una solicitud para cambiarlo por una casa por los problemas de salud de mi esposa, y me dijeron que no", dijo.

"El departamento que tengo es de 34 metros cuadrados y la que más sufre con esto es mi esposa, por la artrosis que tiene en sus piernas. Ella sube al tercer piso y queda agotada", agregó.

