Padre de joven víctima de femicidio que dio paso a la "Ley Gabriela": "Esperamos un dictamen ejemplificador"

15 abr. 2022 - 10:40 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, Fabián Cáceres fue condenado por el crimen de su expareja, Gabriela Alcaíno, y la madre de esta, Carolina, un doble femicidio que conmocionó al país en junio de 2018.

En conversación con Meganoticias Alerta, el padre de Gabriela se refirió al caso, cuya lectura de sentencia se dará a conocer el próximo jueves 21 de abril.

Cabe mencionar que este crimen dio paso a la "Ley Gabriela", la que está destinada a sancionar la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos que amplían el rango de relaciones afectivas.

¿Qué dijo el padre de Gabriela?

Fabián Alcaíno, padre de Gabriela, comentó sobre la condena al femicida de su hija que "ha sido una muy larga la espera, una dura espera, más de tres años y 10 meses, donde uno se pregunta por qué. Uno como ciudadano común y corriente no lo entiende".

"Nosotros como familia buscamos que sea un dictamen ejemplificador y, sobre todo, sentar precedente para que otras familias no tengan que pasar por todo lo que nosotros hemos tenido que pasar, porque enterarse de los detalles de cómo ocurrieron los hechos es muy cruel para mí como papá", expresó.

Sobre algunos antecedentes que quedaron fuera del juicio, el padre indicó que "quedó fuera el abuso sexual agravado, cosa que no se pudo acreditar y que hizo este asesino cruel y despiadado, pero para mí, como papá, él siempre va a ser un violador".

"Respecto a la ley... cuando fueron asesinadas Carolina y Gabriela no era considerado femicidio porque no existía convivencia, que es lo que nosotros cambiamos después de un año y siete meses de una ardua lucha en el Congreso", añadió.

En cuanto a su estado emocional durante todo este tiempo, manifestó que "yo como papá estoy tranquilo, uno tiene que aprender a vivir el día a día, porque una de las cosas más importantes es levantarme, luchando contra una posible depresión, que eso es lo que más a uno le puede perjudicar".

"Inevitablemente, todo te recuerda a ella... lugares, canciones, momentos que viviste. Nosotros somos una familia súper unida y la verdad es que es muy duro todo este proceso", declaró, aunque aseguró que, "afortunadamente, yo tengo una red de apoyo increíble".

Ley Gabriela

En tanto, la exsenadora Marcela Sabat y la diputada Gael Yeomans conversaron también con Meganoticias Alerta sobre los proyectos de ley que han sido presentados en materia de género.

Sabat indicó que, pese a los avances tras la "Ley Gabriela", aún existen vacíos.

"Cuando hablamos de la cantidad de femicidios frustrados, las lesiones dentro de una relación de pololeo, no están catalogadas como violencia intrafamiliar. Eso nos encantaría que ocurriera y está en una ley paralizada en el Congreso", dijo.

Yeomans, en tanto, expuso no comprender por qué hay leyes que aún no se aprueban: "Respecto a la ley de violencia integral, yo no tengo explicación, no tengo cara, para decirle a la ciudadanía por qué tardó tanto esa legislación en salir. Todavía no sale. Estuvo un periodo entero, cuatro años en el Congreso".