Abogada de familia de Narumi y nuevo juicio por apelación de Zepeda: "No tenemos idea si tendrán la fuerza suficiente"

14 abr. 2022 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Posterior a la condena de 28 años de prisión para Nicolás Zepeda por el asesinato y desaparición de su exnovia Narumi Kurosaki, se conoció que la defensa del imputado apelará a la sentencia, lo que implicaría un nuevo juicio a ralizar dentro de algunos meses, situación que, según la abogada de la familia de la japonesa, podría tener consecuencias emocionales en los cercanos a la víctima.

¿Qué dijo la abogada?

"Sorprendida... no puedo decir que lo esté. Es parte de su derecho y es la prolongación de la permanente negación de Nicolás Zepeda, así que no estoy sorprendida", señaló la abogada Sylvie Galley al medio francés L'Est Républicain, al ser consultada sobre la decisión de apelar por parte de la defensa del chileno.

Sin embargo, sí manfestó estar "extremadamente decepcionada, preocupada por mis clientas, porque para ellas será sin duda un desafío suplementario que deberán padecer. Y la verdad, es que tampoco están completamente informadas de esto, porque iban viajando a Japón, así que va a ser doloroso cuando se enteren por mí".

Sobre la posibilidad de enfrentar un nuevo proceso, indicó que significaría una carga emocional muy fuerte para la mamá y hermanas de Narumi: "La familia expresó todo su dolor, se compartieron muchas cosas, pienso que representa un nuevo desafío en términos de dolor, de confrontación con Nicolás Zepeda, porque no tenemos la mínima idea si tendrán la fuerza suficiente", expuso.

"No puedo adelantarme al razonamiento de un condenado que decide hacer una apelación, pero es un insulto a la familia. Contribuye a aumentar su dolor, porque de alguna forma pensaban que se cerraba un ciclo con este proceso y pienso que no creían que presentarían una apelación tan rápido. Más bien querían reconstruir su serenidad. Diez horas después cambió todo", indicó la abogada al citado medio.

Finalmente, Sylvie Galley agregó que "no puedo crearles falsas esperanzas, porque han pasado por tantas cosas dolorosas que pensar en la posibilidad de que se declare culpable, hacerlas venir a un nuevo proceso que duraría lo mismo en términos de audiencias y con las mismas respuestas... No quiero someterlas a eso y creo que más bien se van a preparar para una negación. Prefiero que se preparen para lo peor en vez de hacerse esperanzas, porque ya han sido cinco años de esta historia y necesitan levantarse, es muy doloroso".

