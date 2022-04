"No tendríamos los votos": Diputado Durán adelanta complejo panorama para aprobación del quinto retiro

13 abr. 2022 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el rechazo del quinto retiro de fondos de pensiones en la Comisión de Constitución, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, se refirió al avance de la iniciativa en la Cámara de Diputados, criticando además, el proyecto alternativo presentado por el Gobierno.

¿Qué dijo el diputado?

“Sinceramente yo veo muy complejo el escenario, no quiero adelantar algo que no se podría provocar, lamentablemente el Partido Comunista se olvidó de su discurso de consecuencia que tenía Gladys Marín y ahora está apoyando a todo lo que significa ayudar a las grandes empresas en desmedro del chileno”, explicó el parlamentario en entrevista con Mega Plus.

Ante esto, Durán aclaró que visualiza un escenario negativo para el siguiente paso del proyecto en la Cámara de Diputados, donde analizó el posible apoyo de los partidos de la coalición Chile Vamos para lograr una aprobación del quinto retiro.

“Al parecer, no tendríamos los votos, si logramos juntar todos los votos de RN, que no sé si los tendremos todos, más un alto porcentaje de la UDI, no nos estaría alcanzando, pero para mí es muy importante que se siga debatiendo esto”, indicó.

Críticas al proyecto del Gobierno

Además, criticó duramente el proyecto alternativo presentado por el Gobierno para evitar una nueva extracción de fondos de pensiones.

“Este proyecto convierte al Gobierno en una empresa de cobranza de los poderosos de Chile. Esto es un traspaso de las AFP directamente a la banca, a las aseguradoras, al retail, a las empresas más grandes de nuestro país, a los poderosos”, criticó el parlamentario.

Ante esta situación, el parlamentario insistirá en un “avance de la discusión de un sexto retiro, pero de un sexto retiro real, que realmente las personas retiran... con la propuesta del Gobierno no se retira nada, pasa directamente, sin pasar por las manos de los chilenos, de las AFP a los poderosos de este país”, determinó el diputado RN.

