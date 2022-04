Captan la señal de las llaves del auto y las clonan: La nueva modalidad de robo de autos estacionados

12 abr. 2022 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva modalidad de robo de autos estacionados han ideado los delincuentes en la Región Metropolitana. Con la ayuda de clonadores que captan la señales de los autos, pueden crear otras llaves en el momento y robar los vehículos, incluso si estos funcionan con botón de encendido y no con la forma tradicional.

"Pensé que me había equivocado"

Ese fue el caso de Marcelo Dinamarca, ingeniero civil mecánico de 38 años, quien sufrió el robo de su camioneta Ford F-150 Raptor del año 2018, en la calle Canciller Dollfuss, en Las Condes, el pasado 8 de abril.

Aquel día tenía una hora médica a las 11 de la mañana, pero no le permitieron estacionar en el recinto asistencial, ya que "mi vehículo era muy grande", contó a LUN. Es por ello que con su camioneta de 5.58 metros de largo, debió estacionarse en la calle, en las cercanías de lugar.

Sin embargo, minutos después, se dio cuenta de que su vehículo ya no estaba. "Cuando llegué, lo primero que pensé fue que me había equivocado de lugar, pero no" y agregó que "hasta ese día no tenía idea de que la camioneta se podía echar a andar sin su llave. Nunca imaginé que se podían llevar el auto entero"

Llave de botón

Desde el 2013, según da a conocer Dinamarca, los vehículos que ingresan cero kilómetro al país tienen como norma contar con un sistema de seguridad que pueda evitar el robo si no se tiene la llave original.

"Mi camioneta ocupa una llave con botón que tiene encendido a distancia. Ahora averigüé que pueden clonar la señal, la que emite la llave, y que por este mecanismo logran echar a andar el motor", cuenta.

Caso similar le sucedió al marido de Susana Kuncar, Harry Abrahams. Hace cerca de dos semanas que sufrió el robo de su Nissan Versa del año 2017, cuando estacionó en el Metro Manquehue. "Mi esposo fue a una reunión de trabajo y dejó el auto por cuatro horas. Cuando volvió, no estaba. No entendió cómo pasó esto, si tenía las llaves consigo", cuenta la mujer.

Nueva modalidad

Este nuevo modus operandi de los delincuentes es explicado por el ingeniero civil Juan Ignacio Duarte, gerente general de WiseCity, aplicación que tiene como objetivo evitar asaltos o portonazos.

"Lo que hacen los delincuentes es llegar al lado del auto, con un clonador de llaves se conectan al sistema del OBD2 (On-Board Diagnostics), y luego echan a andar el automóvil", detalla el experto. Ese aparato puede ser encontrado en Ebay, Mercado Libre u otros, por precios que rodean los 150 mil pesos.

Del mismo modo, señala que mediante esa señal, "pueden acceder a los códigos de la llave, los cuales clonan y eso les permite utilizar el vehículo sin la llave original. El proceso no demora más de 10 minutos".

Por su parte, Jonathan Frez, doctor en computación, agrega más detalles a esta nueva modalidad: "Con un equipo escuchan la señal que emiten las llaves al momento de cerrar el vehículo. Ese equipo tiene la capacidad de volver a enviar la misma señal que escuchó. Como resultado, es como si uno volviera a apretar el botón de la llave".

"Luego se conectan al OBD2 y crean otra llave usando la información del computador del auto. Clonan la señal como si fuera un control remoto universal", señala.