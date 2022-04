"Está incierto el resultado": Diputado Ilabaca por votación en general del quinto retiro

11 abr. 2022 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el diputado Marcos Ilabaca (PS) reiteró su apoyo al quinto retiro de fondos previsionales y señaló que el resultado de la votación en general que se realizará este martes sobre el proyecto en la Comisión de Constitución, aún es "incierto".

¿Qué dijo Ilabaca?

En el matinal Mucho Gusto, el parlamentario señaló que "lo importante es ver de qué manera hoy enfrentamos un momento difícil que enfrenta la sociedad chilena. Hoy la situación es gravísima en cada una de las regiones de nuestro país".

Asimismo, dijo que "en lo particular, yo, y lo he señalado públicamente, he apoyado los cuatro retiros anteriores y hoy no tengo ninguna razón por la cual variar mi postura y voy a estar apoyando".

En esa línea, planteó que "hoy vivimos una situación extraordinaria, hoy los chilenos y chilenas viven una situación súper dramática... Hay que desmitificar algunos antecedentes, porque cerca del 50% de los retiros de fondos previsionales están convertidos en ahorros. Son datos que ha entregado el Banco Central, no son míos, o que cerca de 50% haya disminuido la tasa de morosidad de los chilenos o que parte importante de los chilenos lo que han hecho es invertir en emprendimiento ante el alto nivel de cesantía".

"Está incierto el resultado"

En cuanto a la tramitación del proyecto, indicó que "hoy y mañana van a ser solo sesiones de audiencia. Hoy escuchamos a los autores de los proyectos, mañana supuestamente va a exponer el Gobierno, no sé si hoy en la tarde o mañana en la tarde, y al final de la jornada de mañana estaríamos votando en general el proyecto del quinto retiro".

"Está incierto el resultado, yo creo que va a depender mucho de la participación, de la propuesta que traiga el Gobierno y espero que se haga parte del proceso de discusión, no como lo hizo el Gobierno anterior. Estamos muy expectantes respecto de algún tipo de alternativa que pueda ayudar a enfrentar los difíciles momentos de pandemia", expuso.

