Caso Narumi: Destino de Nicolás Zepeda se conocerá el martes tras negar reiteradamente participación en el crimen

¿Qué pasó?

El próximo martes 12 de abril se conocerá, finalmente, el destino judicial de Nicolás Zepeda, el único acusado por la muerte de su exnovia, Narumi Kurosaki.

Durante todo el proceso legal, el chileno descartó su participación en el crimen, dejando a la familia de la estudiante japonesa con las mismas incógnitas acerca de su desaparición.

El perfil psicológico de Nicolás Zepeda

Como "narcisista" y "controlador" fue descrito Nicolás Zepeda en los peritajes psicológicos y psiquiátricos que se presentaron durante el noveno día del juicio para esclarecer la desaparición y, posiblemente, muerte de Narumi Kurosaki. Los profesionales además resaltaron la "frialdad" del chileno, ante lo cual salió a defenderse.

"Trato de explicarme como soy. Toma tiempo expresarte, compartir tus emociones, te proteges. Lleva tiempo abrirse y compartir tu intimidad", dijo.

El psiquiatra no identificó una "peligrosidad psiquiátrica" en el acusado, y también dijo que este tenía una inteligencia por sobre la media, pero aseguró que aún con ese perfil, podía tener reacciones "inoportunas y violentas".

"Lo que retengo es que Nicolás tiene una personalidad en la que debe tener el control sistemáticamente, ya que no soporta la contradicción y que nada se escape de su control. Eso es lo que retengo, pero que ya sabíamos y que habíamos percibido de su personalidad", señaló la abogada de la familia de Narumi, Sylvie Galley.

Negación reiterada de participación en el crimen

Durante la última jornada del juicio, la familia de la estudiante japonesa demostró su inconformidad por no conseguir una confesión de Zepeda.

"Si la Corte pronuncia la culpabilidad de Zepeda, el veredicto será muy duro, porque esto quiere decir que nunca dejó de mentir, que incluso al final de este juicio no permitió a la familia de Narumi saber lo que pasó y dónde está el cuerpo", explica el abogado querellante Randall Schwerdorffer.

Si bien no hubo avances respecto a lo sucedido con Narumi, la Fiscalía aprovechó la ocasión para acreditar la vida en común que hubo entre Zepeda y Kurosaki. Este antecedente es clave, ya que sería una agravante, sin importar que el crimen haya ocurrido después de terminada la relación.

"La Corte tiene que tener la capacidad de responder todas las preguntas. Si la premeditación no es retenida, en lo que no hay discusión, es que hay una situación de vida en común, anterior. Y en Francia, el hecho de ser conviviente o, ex conviviente, no cambia en nada", detalla el fiscal Etienne Manteau.

Sin confesión, entonces, el próximo lunes se llevarán a cabo los alegatos finales en donde la Fiscalía, los abogados de las partes civiles y los defensores resumirán sus posiciones. Con esto, el día martes seis jurados populares y tres magistrados profesionales definirán el destino judicial de Nicolás Zepeda.

