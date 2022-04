Familia de modelo que murió tras caer de un edificio: "La mataron porque ella era una persona que amaba la vida"

09 abr. 2022 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de la modelo, Javiera Sepúlveda, sigue asegurando que la joven no se quitó la vida y que en su caída desde el séptimo piso de un edificio habría intervención de terceras personas.

El departamento, ubicado en el sector Lomas de San Sebastián, en Concepción, pertenece a su pareja, quien asegura que es inocente y que esa noche pelearon.

Cuestionamientos de la familia

Fue la noche del 3 de abril, pasadas las 04:00 horas, que las cámaras captaron a la joven de 27 años ingresar al edificio, quien minutos más tarde caería desde el balcón del departamento.

Fue el mismo pololo de Javiera el que llamó a la familia de la mujer para comunicar sobre el accidente y el primero en llegar fue el tío de la modelo, Cristián Cifuentes, quien preguntó cómo había ocurrido.

"Él me dice 'yo no sé nada porque no estaba en el departamento, Javiera estaba con un amigo que yo no conozco'", contó.

El hermano de la joven, Ronald Sepúlveda, manifestó que "nosotros tenemos los registros de que mi hermana cayó a las 05:46. A las 10:30 avisaron. ¿Cómo mi hermana iba a estar tirada cuatro horas fallecida? No me concuerda".

"Ella era una persona que amaba la vida"

En un video se ve a la terapeuta llegando sola al edificio, mientras que otro captó a un vehículo rojo en el que habría ingresado el pololo y dueño del departamento. Es por esto que familiares y cercanos tienen la hipótesis de que Javiera no estaba sola al momento de la caída.

"Nosotros estamos 99% seguros de que no fue eso (suicidio). Yo tengo antecedentes, entregados por mi propia hermana cuando estaba en vida, de situaciones que eran irregulares, como maltrato", dijo Leonardo Sepúlveda, hermano de la víctima.

María Eugenia Ulloa, otra familiar, aseguró que "a ella la mataron, porque ella era una persona que amaba la vida".

Familia en busca de pruebas

La familia y cercanos a Javiera están en busca de registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que sustenten la hipótesis que ellos manejan. Incluso, aseguraron que encontraron pruebas y que las entregaron a la PDI.

"Nosotros tenemos unos videos y aparece mi hermana colgando del edificio, de la terraza, y ella duró como un minuto y medio colgando. Una persona que se quiere quitar la vida toma la decisión y se lanza, aseguró Ronald Sepúlveda.

¿Qué dice el pololo?

Cuando se abrió el caso, desde el Ministerio Público señalaron que la investigación la está llevando a cabo la Brigada de Homicidios y que no existe claridad si la muerte fue por un accidente, un suicidio o intervención de terceros. Además, aseguraron que en el departamento estaba un hombre con quien ella tenía una relación sentimental.

El pololo de la joven señaló en el matinal Mucho Gusto que si existiera participación de otras personas, "los vecinos hubiesen escuchado gritos, quebrazón de cosas, pero ningún vecino escuchó nada, porque no hubo nada, nunca peleamos así".

Investigación

A días de la extraña muerte de la modelo, la Fiscalía informó que el fiscal que lleva el caso decretó el secreto de la carpeta investigativa para todos los intervinientes en la indagatoria.

"Yo no sé si nos afecta o nos beneficia. Quiero pensar bien, que el Ministerio Público está haciendo bien las cosas y por eso decretó el secreto a la carpeta de investigativo", expresó Ronald.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.