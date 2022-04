"Jamás hubo agresiones": habla pareja de joven modelo que falleció tras caer de un edificio

08 abr. 2022 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El matinal Mucho Gusto logró comunicarse con la pareja de Javiera Sepúlveda, modelo de 27 años que falleció el pasado domingo tras caer del séptimo día del edificio donde se encontraba el departamento que ambos compartían. En la conversación, el hombre aseguró no ser responsable de su muerte e, incluso, dijo que no se encontraba presente en el domicilio cuando la joven se precipitó al vacío.

¿Qué dijo?

La familia denuncia que habría existido una relación tortuosa entre Javiera y su pareja, motivo por el que su testimonio resulta relevante para comprender el contexto previo a la muerte de la modelo.

"No estoy hablando hasta que salga la investigación de la PDI, porque se han hablado un montón de cosas inciertas y no quiero hacerlo todavía, hasta que la PDI vea el tema de la investigación de que no fue responsabilidad mía o no hubo (responsabilidad de) terceros", comentó.

Aún así, posteriormente accedió a entregar su versión de los hechos en Mucho Gusto: "Hay un video en el cual ella se tira a las 5:54 horas y yo llego a las 5:56", añadiendo que si Javiera "se haya tirado o se haya resbalado" esto sucedió "en el momento en el que yo vengo llegando".

"Ella, una vez anterior, también se había tirado, siendo que los amigos dicen que se resbaló. No, los amigos más cercanos que estuvieron en ese departamento (saben que) ella se tiró", afirmó.

Respecto al hecho de que él no se hubiese percatado de que su pareja estaba fallecida al momento de ingresar al edificio en su vehículo, indicó que al entrar al inmueble "uno tiene que subir una pendiente. Yo subo esa pendiente y yo tengo que girar completamente a la izquierda para que no me toque la parte de abajo de mi auto, porque me apego al lado en el que tengo mi espejo izquierdo, que es donde tengo visión. Entonces, yo subo y doblo completamente a la izquierda, y ella estaba pegada completamente a la derecha", expplicó.

En cuanto a los supuestos maltratos que denuncia la familia de Javiera, el hombre indicó que, de ser ciertos, "los vecinos hubiesen escuchado gritos, quebrazón de cosas, pero ningún vecino escuchó nada, porque no hubo nada, nunca peleamos así. Y dicen que hubo agresiones... jamás hubo. Peleas como todas las parejas, pero agresiones y gritos, nada".

Audio enviado a la comunidad

Cuando Javiera falleció, su pareja envió un audio a la comunidad del edificio, el que posteriormente fue desmentido por él mismo, asegurando que había faltado a la verdad, de acuerdo a lo señalado por uno de los hermanos de la víctima.

"Yo no estaba en el departamento. Estoy muy mal (...) Yo no estaba en el departamento, había salido. Llegué en la mañana y pillé mi departamento con las ventanas abiertas y los maceteros tirados", señala la pareja de Javiera en el audio.

"Lo más probable es que ella se haya tirado del departamento y no me di cuenta, porque ella anteriormente se tiró una vez. Ella estaba con problemas en la cabeza, tenía que ir al psiquiatra", añadió.

Nuevos antecedentes

Un tío de Javiera, Cristian, también conversó con Mucho Gusto, en el relató una escueta conversación que sostuvo con el pololo de la víctima.

"Yo le digo '¿qué pasó?'. Me dijo 'no sé, porque yo no estaba aquí, Javiera estaba con otra persona arriba", comentó.

"Eso es extraño, porque él no lo conocía. Entonces él deja entrar a una persona que no conoce. Es extraño", sostuvo.

Sin embargo, lo curioso de las palabras de la pareja de Javiera, es que en el video de las cámaras de seguridad, ella se ve entrar sola al edificio.