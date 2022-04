Hermano de modelo que murió tras caer de edificio asegura que cuenta con videos que indicarían que la joven no se lanzó

07 abr. 2022 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, la familia de la modelo de 27 años, Javiera Sepúlveda Cifuentes, quien falleció el pasado domingo tras caer del séptimo piso de un edificio en Concepción, región del Biobío, acusa posible femicidio, debido a supuestos antecedentes de maltrato de parte de la pareja de la víctima.

¿Qué dijo su hermano?

"Hay que luchar por la verdad, por saber qué le pasó a mi hermana. Yo sé que mi hermana no se suicidió. Es imposible que una persona tan feliz se haya querido suicidar", señaló Ronald Sepúlveda a Mucho Gusto.

"Las amigas de mi hermana dicen que el tipo era extremadamente celoso", aseguró en referencia a su pareja.

Durante la entrevista, indicó que una de las amigas de Javiera "me dice que el día que estaban en la disco, ella le pidió ayuda a la señora que trabajaba en el baño, porque en palabras textuales 'este tipo estaba como un energúmeno".

Además, aseguró que, en otra oportunidad, su hermana lo llamó angustiada tras una discusión que habría sostenido con su pareja.

"Me dijo 'hermano, ayúdame'. Yo vi una niña, la vi con miedo. Y yo le dije 'hermana, no te preocupes', y ella me dijo 'hermano, no me dejes sola'. Me quedé con ella... y me contó una serie de cosas que no sabía, como que (él) le debía plata y no se la quería pagar", afirmó Ronald.

Misterioso video

Un video de las cámaras de seguridad del sector donde residía Javiera, captaron el recorrido que ella hizo, cerca de las 4 de la madrugada, para llegar al departamento de su pareja en el sector Lomas de San Sebastián, en Concepción. De acuerdo a información entregada por familiares, la joven venía de una reunión con amigos. Primero llegó ella, y luego su pareja.

En otro video que apunta al edificio del que ella cayó, a las 5:46 de la mañana, se ve una silueta colgando desde una de las ventanas.

"Nosotros tenemos unos videos y aparece mi hermana colgando del edificio, de la terraza, y duró un minuto y medio colgando. Una persona que se quiere quitar la vida, toma la decisión y se lanza", relató Ronald.

"El cuerpo no nos va a decir mucho"

En Mucho Gusto también conversaron con la abogada y exfiscal Marissa Navarrete, quien indicó que "cuando investigamos un homicidio lo que nos dice mucho es el peritaje del Servicio Médico Legal, normalmente nos vamos a esa pericia. Pero en este caso, cuando se cae una persona de un edificio, no tenemos esa pericia fundamental".

"El cuerpo no nos va a decir mucho, nos podría decir algunas circunstancias relevantes, si hubo una violencia familiar previa, habrán lesiones en el cuerpo que dará cuenta de aquello, habrán rasguños de un posible agresor, si esta persona se trató de defender y fue eventualmente lanzada al exterior", indicó.

¿Qué dijo la pareja?

La pareja entregó una declaración, en la que señaló: "Evitaré hacer comentarios por respeto a la familia y al momento difícil que todos estamos pasando".

"Decido esperar a que la PDI haga su trabajo y estoy totalmente tranquilo de que jamás haría algo malo a Javiera y saldrá la verdad a la luz para que dejen de atacarme por todos lados", añadió.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.