"Se tiene que ir hoy mismo": diputados piden salida de ministra Siches por acusación errónea sobre avión con migrantes

07 abr. 2022 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de críticas generaron los dichos de la ministra del Interior, Izkia Sichez, tras afirmar que durante el gobierno de Sebastián Piñera retornó al país un avión con migrantes que habían sido expulsados judicialmente, aunque posteriormente reconoció que era una “información incorrecta”.

Revisa las últimas noticias aquí

"Se tiene que ir hoy mismo"

Al respecto, el diputado Jorge Durán (RN), sostuvo que “se tiene que ir hoy mismo. El cargo de ministro del Interior no está para chambonadas ni para comprometer gravemente la seguridad y el honor de la nación”.

@izkia Se tiene que ir hoy mismo. El cargo de ministra del interior no está para estas “vergonzosas chambonadas”. Usted mintió e intentó atribuir un delito al gobierno anterior y la PDI. Si no se va, impulsaremos la ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. Invito a la oposición a organizarse. pic.twitter.com/SR8ErogSIv — Diputado Jorge Duran (@DuranDiputado) April 7, 2022

En esa línea, el diputado Rubén Oyarzo (PDG), manifestó que "como diputados del Partido de la Gente y por los graves hechos ocurridos el día de ayer, donde una ministra del Interior fue a mentir a la Cámara de Diputadas y Diputados, empezamos a evaluar una interpelación y además una acusación constitucional contra la ministra Izkia Siches".

"Esto no puede ser, esto no se soluciona con simples disculpas, creemos que es grave, creemos que hay que dar más que disculpas y es por esto que estamos evaluando una acusación constitucional", agregó.

Mientras que el diputado Diego Schalper (RN), indicó que "ante la gravedad de la imputación de la ministra Siches, donde se imputan hechos falsos con mucho desparpajo y además atribuyendo incluso roles a la prensa en una eventual situación como esa, obviamente estamos muy preocupados por la situación del Gobierno, por el nivel de errores no forzados, por el nivel de improvisación".

"En ese contexto, hemos estado conversando entre las distintas oposiciones acerca de cuáles son los cursos de acción a tomar. Nos hacemos la pregunta de qué habría hecho el diputado Boric en estas circunstancias y no tenemos dudas en suponer lo que habría hecho el diputado Boric en estas circunstancias".

"Estamos conversando viendo qué cursos de acción tomar y pese a las disculpas, vemos con mucha preocupación que la ministra del Interior y el Gobierno hagan noticia por improvisaciones, por errores no forzados y por situaciones como estas", añadió.

Además, el Partido Republicano emitió una declaración en la que afirman que para ellos "la seguridad pública, la soberanía y el respeto por nuestras instituciones es fundamental. La ministra del Interior, Izkia Siches, desde el primer día ha mostrado una falta absoluta de competencia, capacidades y criterio para ejercer su cargo".

"No solo activamente ha tomado decisiones que han beneficiado a vándalos y delincuentes, profundizando la ideología de la impunidad en nuestro país, sino que ha ejercido su cargo con escaso rigor técnico y profesional, concentrándose en el despliegue de su agenda ideológica", añadieron.

"Exigimos al Presidente de la República que le solicite la renuncia a la ministra Siches y nombre a un ministro del Interior que esté a la altura de un cargo tan importante como este. Basta de improvisaciones y chambonadas", finalizaron.

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma, manifestó que "la ministra del Interior no solo ha demostrado una completa incapacidad en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, sino que ahora miente en forma flagrante en la comisión de la Cámara de Diputados y solo pide disculpas cuando la pillan. Es por eso que la situación con ella, aunque lleve menos de un mes, ya no da para más y creo que es momento que la ministra del Interior renuncie a su cargo, sería lo más responsable, porque hay que preguntarse, qué credibilidad va a tener una ministra que miente en forma flagrante y burlesca y que tiene que salir a las pocas horas a pedir perdón. Probablemente, la autoridad mejor informada de Chile, como es la ministra del Interior, no duda en transmitir información falsa que además imputaba un delito, no solo al gobierno, sino que particularmente al exministro Rodrigo Delgado. Es una situación vergonzosa que no está a la altura de una ministra de Estado, menos de una ministra del Interior, por lo cual nosotros creemos que es urgente que renuncie a su cargo".

En la misma línea, el diputado Mauricio Ojeda dijo que lo que ocurrió “es gravísimo. Si el Presidente Gabriel Boric hubiera sido diputado, sabemos perfectamente lo que él habría solicitado y con todo mérito: la renuncia de la ministra del Interior Izkia Siches. En menos de un mes ha cometido dos errores graves para nuestro país. Acaba de pedir disculpas y no está a la altura de su cargo. Presidente de la República, no puede tener como alumna en práctica en el cargo más importante dentro de los ministros”.

Los dichos de Siches

En una sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra aseguró que "identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea".

Posteriormente, Rodrigo Delgado, exjefe de la cartera, manifestó por twitter que descartaba absolutamente "los dichos de la ministra Siches en la comisión de Seguridad de la Cámara y le solicito que transparente ahora los antecedentes concretos de su denuncia, fecha del vuelo y nómina de pasajeros que habrían vuelto a Chile".

Ante las palabras de Delgado, Siches expuso: "Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano, pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo".

Todo sobre Izkia Siches