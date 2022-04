Posesivo, narcisista, manipulador pero sin patologías: describen perfil psicológico de Zepeda en el juicio por Narumi

08 abr. 2022 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes continúa el juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de la joven Narumi Kurosaki en 2016, audiencia en que declaró un psiquiatra y una psicóloga que analizaron la personalidad del chileno.

Perfil siquiátrico

De acuerdo al análisis del experto que lo entrevistó durante una hora, Zepeda no presenta rasgos de ninguna patología siquiátrica, no hay sicosis, no hay esquizofrenia, no hay alteración del conocimiento, no tiene el juicio alterado, ni presenta una sicopatía y es una persona que puede escuchar, entender y responder las preguntas que se le hacen.

Además, aclaró que si bien hay rasgos de manipulación, no se puede hablar de alguna enfermedad siquiátrica.

Cabe señalar que durante la audiencia la abogada de Zepeda realizó preguntas al siquiatra, quien se molestó y le dijo que ya le había contestado, ante lo cual, ella manifestó que el experto no estaba a la altura del juicio.

Perfil sicológico

También fue el turno de la psicóloga que se entrevistó durante siete horas Nicolás y expuso los resultados en la instancia.

Al respecto, señaló que Zepeda presenta una dimensión narcisista en sus relaciones interpersonales, tiene una empatía intelectual, una frialdad afectiva y tiende a intelectualizar sus relaciones sentimentales, tiene mucho dominio de sí y no presenta rasgos de impulsividad, ni de agresividad, ni de violencia.

También dijo que Zepeda siempre busca el control en su pareja asociado a una fuerte exigencia en la relación de pareja.

En su caso, la psicóloga no habla de celopatía, sino más bien de posesión que de celos, ya que él no siente celos solamente de hombres, también de todo el tiempo que Narumi podría haber pasado con otras personas. Es un deseo de posesión de la persona.

Asimismo, mencionó que Zepeda tiene una alta estima de sí mismo, pero cuando se ve disminuido en esta apreciación que tiene de él se puede poner rabioso. Tampoco tiene mucha consideración por la aflicción del otro.

Durante su exposición, le preguntaron por la mecánica de la negación y según ella, se trataría de una especie de mecanismo que es la preservación narcisista para poder preservarse de esto que bajaría la estima que tiene de sí mismo.

En cuanto a la poca empatía de Zepeda, no es algo que él puede elegir, es una condición con la que se nace y no puede elegir ser o no empático, indicó la sicóloga.

Tanto el siquiatra como la sicóloga afirmaron que Zepeda tiene una inteligencia superior a la media.

Todo sobre Caso Narumi