Polémica por gastos electorales: Revisa la declaración completa de Karina Oliva y sus rendiciones de cuentas

¿Qué pasó?

Karina Oliva negó las acusaciones en su contra por presunto financiamiento irregular de su campaña y apuntó a las diputadas de Comunes Claudia Mix y Camila Rojas de "orquestar una operación política en su contra". Las rendiciones de cuentas de los $674 millones que reportó haber gastado están siendo investigadas por la justicia.

La ex vocera del Frente Amplio fue expulsada del partido Comunes, luego de que una investigación de Ciper denunciara pagos a siete militantes del partido por sobre $137 millones de pesos. Según el medio, se facturaron $128 millones a la empresa encuestadora, Asesorias E Inversiones VVS Spa (Criteria Research). La Fundación Chile Movilizado, creada por la excandidata, también emitió dos facturas por $60 millones a cada una por asesorías electorales.

Según Interferencia, parte de estas rendiciones habrían sido destinadas a la campaña a primarias del Presidente Gabriel Boric, siendo uno de sus gestores el actual ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. Serían al menos tres facturas declaradas por Karina Oliva durante la segunda vuelta a gobernadores, que habrían ingresado a las arcas de la campaña primaria del mandatario electo.

El abogado de Karina Oliva, Juan Carlos Manríquez, asegura que envió una precisión a Interferencia, diciendo que es "un error señalar que Karina Oliva había prestado una declaración judicial y que haya implicado al Presidente Boric. Eso no es efectivo y no está en ninguno de los documentos que se han tramitado".

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

El Presidente Boric se refirió a la acusación en medio de su visita a Argentina. El Mandatario señaló que "no tengo noticias de aquello. Yo he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, regular y no puede haber espacio para arbitrariedades en aquello y es lo que sostuve durante la campaña y lo voy a sostener ahora".

Revisa los gastos rendidos al Servel aquí

Los sueldos investigados

Martín Miranda: Recibió $10 millones por su cargo como jefe de campaña por cada vuelta electoral, además realizó una asesoría de diseño y estrategia comunicacional por $15 millones y fue encargado de despliegue territorial por otros $5 millones.

Camila Ríos Puebla: Emitió boletas por análisis e interpretación de datos por $15 millones, y diseño y planificación del despliegue territorial en el distrito 12 por $4,8 millones. En la segunda vuelta fue jefa del equipo electoral, por lo que recibió $5 millones.

José Robredo: Recibió $4,1 millones mensuales en promedio, lo que significó $20,9 millones en los meses de campaña. Sus boletas se dividen en $15 millones en la primera vuelta y $5,9 millones en la segunda.

Jorge Ramírez: Cobró $16,2 millones durante los cinco meses. Su boleta correspondiente a la primera vuelta es por $15 millones y la de la segunda ronda es por el restante $1,2 millón.

Jean Flores Quintana: Cuenta con una boleta por $15 millones, como encargado del diseño y planificación del despliegue territorial en el distrito 8 en la primera vuelta, recibiendo $3,7 millones mensuales en promedio.

Luis Romero: Cobró $10 millones por su rol como encargado territorial del distrito 14 en la segunda vuelta.

Diego Corvalán: El jefe del equipo electoral del Partido Comunes cobró $10 millones en primera vuelta, estimados en $2,5 millones mensuales.

El recurso de protección

La ex candidata a Senadora y los ex militantes de Comunes, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En el documento apuntan a una "expulsión, acordada por hechos falsos, que ni la Justicia Electoral ni la Justicia Ordinaria han tenido por ciertos, o que han sido derechamente desmentidos por autoridades como el Servel”.

La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso y fue remitido al Tribunal Supremo de

Comunes. El Ministerio Público inició una investigación por posible delito de fraude de subvenciones.

Revisa el Recurso de Protección completo