Presidente Boric por polémica con Karina Oliva sobre financiamiento de campaña: "Acá no hay nada que esconder"

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de su visita de Estado en Argentina, se refirió este martes a los fondos que habría recibido en las elecciones primarias, provenientes de la campaña a gobernadora de Karina Oliva, información difundida en un medio nacional.

¿Qué dijo?

Al respecto, el Mandatario señaló que "no tengo noticias de aquello. Yo he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, regular y no puede haber espacio para arbitrariedades en aquello y es lo que sostuve durante la campaña y lo voy a sostener ahora".

"Nosotros estamos disponibles siempre a cualquier investigación, confío en la justicia chilena y, por lo tanto, si hay alguna duda que se revise, acá no hay nada que esconder y si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad tendrá que hacerse responsable en términos administrativos, penales si corresponde y políticos también", agregó.

Antecedentes

Cabe señalar que en noviembre Ciper informó que en la rendición de la campaña a gobernadora de Karina Oliva, al menos siete militantes de su partido presentaron boletas abultadas por $137 millones en total.

Tras conocerse este antecedente, el Ministerio Público inició una investigación penal por el posible delito de fraude de subvenciones.

Además, según Interferencia, parte de esas rendiciones habrían sido destinadas a la campaña a primarias del propio Presidente Gabriel Boric, siendo uno de sus gestores, el actual ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

El medio informó que al menos tres facturas declaradas en segunda vuelta de gobernadores de Karina Oliva habrían sido destinadas a la campaña de Boric, según los documentos a los que tuvo acceso Interferencia.

Cabe señalar, que cuando se dio a conocer el caso Boric manifestó que "no puede haber enriquecimiento con platas públicas. Me parece que cuestiones de estas características son inaceptables. No vamos a trepidar en hacer ningún tipo de defensa corporativa. Venimos acá para cambiar estas prácticas (...). Hoy una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo".

