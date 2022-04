A esta hora se lleva a cabo reunión de emergencia en La Moneda tras ataque incendiario en Contulmo

¿Qué pasó?

Una reunión extraordinaria convocada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se está llevando a cabo a estas horas en el Palacio de La Moneda, tras los hechos ocurridos en la comuna de Contulmo, región del Biobío, en el que cerca de 40 encapuchados quemaron 11 casas, ubicadas a orillas del Lago Lanalhue.

Reunión de emergencia

La tarde de ayer, la subsecretaría del Interior, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que este domingo, a las 9 de la mañana, se reunirían en el Palacio de La Moneda con las distintas policías para tratar lo sucedido en Contulmo.

Lo primero que estamos considerando es la situación actual de las víctimas, para darles una solución rápida a sus necesidades. Asimismo, mañana realizaremos una reunión extraordinaria en La Moneda con las policías, donde seguiremos revisando medidas. (3/3) — Subsec. del Interior (@Sub_Interior) April 2, 2022

En la ocasión, se convocó a las autoridades de Carabineros, el General Director Ricardo Yáñez, el General Inspector Marcelo Araya, Director Nacional de Orden y Seguridad; y el General Luigi Lopresti, Director de Inteligencia.

En el caso de la Policía de Investigaciones, fueron citados el Prefecto General José Ortiz Sandoval, Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, y el Prefecto General Lautaro Arias Berrocal, Subdirector de Investigación Policial y Criminalística.

En tanto, desde la Subsecretaría del Interior, Enrique Inostroza, jefe de la división de Gobierno Interior, y Carolina Garrido, jefa de Seguridad Pública, también forman parte de la reunión.

Ataque incendiario en Contulmo

El ataque fue alertado durante la noche del viernes recién pasado y afectó, específicamente, a casas ubicadas a orillas del Lago Lanalhue.

En concreto, fueron once viviendas las que resultaron quemadas y, además, dos vehículos, lo que provocó que las víctimas se contactaran con la comisaría de Cañete.

María Luisa Machuca, quien fue afectada por este violento hecho, explicó que "me estaba poniendo los zapatos, cuando en ese momento siento un golpe fuerte... Abro la puerta y empiezan los balazos. Me dicen 'señora, salga, porque tenemos breves minutos' y yo no encontraba mis cosas".

Por otra parte, Héctor, otra de las víctimas, manifestó que "me apuntaron con escopeta, me dieron un 'ultimátum'... Al último aviso me apuntaron con la escopeta y me pegaron, no sé si con la misma arma, en la espalda".