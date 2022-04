"Me apuntaron con escopeta": Al menos 40 encapuchados quemaron viviendas y vehículos a orillas del Lago Lanalhue

¿Qué pasó?

Al menos 40 encapuchados protagonizaron un ataque incendiario contra viviendas ubicadas en el sector Estación Lanalhue, en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.

El ataque

El episodio fue alertado durante la noche del viernes recién pasado y afectó, específicamente, a casas ubicadas a orillas del Lago Lanalhue.

En concreto, fueron once viviendas las que resultaron quemadas y, además, dos vehículos, lo que provocó que las víctimas se contactaran con la comisaría de Cañete.

Aton

¿Qué dijo Carabineros?

A raíz de lo sucedido, el teniente Sebastián Lobovsky, oficial de Ronda de la Prefectura Arauco, recalcó que los vecinos del sector de Contulmo "denunciaron que aproximadamente 40 sujetos premunidos con armas de fuego y a rostro cubierto, habría siniestrado locales en el sector".

En este sentido, el uniformado aclaró que al lugar "concurre personal territorial, en compañía de personal de Control del Orden Público, quienes verifican la veracidad de los hechos, encontrando once inmuebles siniestrados. Dos de estos corresponderían a casa habitación y nueve cabañas. Además de esto, dos vehículos fueron siniestrados".

En tanto, desde la Subsecretaría del Interior, se informó a través de su cuenta de Twitter que "lo primero que estamos considerando es la situación actual de las víctimas, para darles una solución rápida a sus necesidades. Asimismo, mañana realizaremos una reunión extraordinaria en La Moneda con las policías, donde seguiremos revisando medidas".

Esta mañana tuvimos una reunión de emergencia con el alcalde de #Contulmo, Carlos Leal, y su equipo. También estuvo la delegada presidencial de la región de Biobío @DPRBiobio , Daniela Dresdner @dani_dresdner . (Sigue) — Subsec. del Interior (@Sub_Interior) April 2, 2022

¿Qué organización se adjudicó el ataque?

En las últimas horas, se conoció que la Organización Resistencia Mapuche Lavkenche se adjudicó este violento ataque en esa zona de la Región del Biobío.

Al mismo tiempo, la agrupación emitió un comunicado acusando al Gobierno de no escuchar las demandas de organismos de resistencia territoriales.

A su vez, le dieron un plazo de 48 horas al Presidente de la República, Gabriel Boric, para que cumpla cuatro puntos, entre ellos, por ejemplo, el retiro inmediato de todas las querellas presentadas por parte del Ejecutivo en causas relacionadas con el conflicto en la Macrozona Sur.

La reacción de las víctimas

María Luisa Machuca, quien fue afectada por este violento hecho, explicó que "me estaba poniendo los zapatos, cuando en ese momento siento un golpe fuerte... Abro la puerta y empiezan los balazos. Me dicen 'señora, salga, porque tenemos breves minutos' y yo no encontraba mis cosas".

Aton

Por otra parte, Héctor, otra de las víctimas, manifestó que "me apuntaron con escopeta, me dieron un 'ultimátum'... Al último aviso me apuntaron con la escopeta y me pegaron, no sé si con la misma arma, en la espalda".