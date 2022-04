"No me vas a engañar de nuevo": La broma de Jean Philippe Cretton a Pamela Díaz en su reencuentro durante evento

Hace unos días, Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz se reencontraron por primera vez, de manera pública, luego de su bullado quiebre. Ambas figuras televisivas asistieron al lanzamiento de un nuevo teléfono.

En el evento, "La Fiera", se encargó de entrevistar a varias figuras del espectáculo que también estaban presentes, como Kel Calderón, Michelle Adams y Monserrat Álvarez... Y también a su expareja.

Pese a que ya se habían publicado algunas fotografías del momento, ahora la animadora compartió el video completo de esa jornada en su canal de YouTube, donde los internautas pudieron ver el momento en que se topó con el periodista.

"No me vas a engañar de nuevo"

Fue en ese contexto que Díaz y Cretton compartieron una distendida conversación, que incluyó risas y abrazos, dejando ver que la separación fue en buenos términos.

"¿Estado civil?", fue una de las primeras preguntas que Díaz le hizo al comunicador, quien bromeó con que estaba "casado". "¿Cómo, tanto tiempo ha pasado y no me di cuenta?", le respondió ella.

"¿Y tu última polola?", continuó la modelo, a lo que Jean Philippe Cretton respondió: "Está pololeando con un futbolista".

Tras esto, Pamela aseguró que estaban en directo y que mucha gente los estaba viendo, ante lo que Jean Philippe se mostró incrédulo y aprovecho de lanzar otra broma a su expolola. "Esto no está en vivo, mentira. No me vas a engañar de nuevo", señaló, generando las risas y comentarios entre quienes estaban presentes.

"Eso era broma", aclaró ante las cámaras, mientras que Pamela afirmó "no digas eso porque es mentira".

Recordemos que Cretton se refirió anteriormente al término de la relación y desmintió algunos rumores sobre las razones de esta decisión.

"No hay nada de infidelidades, es solo una conversación de dos personas, que somos evidentemente distintas y que nos queremos demasiado. Nos abrazamos en todo momento y son procesos de la vida", aseveró durante su visita al Lollapalooza Chile.

Revisa el momento

