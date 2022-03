Metro con vagones exclusivos para mujeres: Gobernador no descartó la idea que ya se implementa en otros países

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, manifestó que las autoridades que se encuentran participando de la campaña educativa para erradicar el acoso hacia las mujeres en espacios públicos, debieran considerar la idea de establecer vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Santiago.

¿Qué dijo Orrego?

"Me parece que hay que estudiarlo. No se puede cerrar a priori a una cosa que las mismas dirigentas estudiantiles, la vocera de la Confech, está planteando porque se sienten inseguras", planteó Orrego en conversación con Radio Bío Bío.

"Les pido a las autoridades que no nos cerremos a priori, discutamos, pongamos la evidencia. Si los problemas son más que las bondades, no lo hagamos, pero no cerremos el debate antes de", añadió.

¿En qué países se aplica?

La medida de vagones exclusivos para mujeres se aplica en países como Japón, México, Brasil, India, Malasia y Egipto, aunque en algunos de los casos solo se realiza en horario de mayor congestión de pasajeros.

En contra de la medida

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se ha manifestado en contra de dicha propuesta, pues a su criterio, aquello terminaría normalizando el acoso.

No obstante, el gobernador recalcó que hay muchas mujeres que se sienten inseguras en el transporte público. Así, instó a que "lo evaluemos, que veamos la evidencia de lo que ha pasado en Japón, la India, en México y en Brasil".

"Claramente hay que hacer una campaña de cambio de cultura, además hay una nueva ley de acoso que establece penas de cárcel y multas, pero la pregunta es qué hacemos mientras tanto… Se puede crear una alternativa voluntaria, porque no estamos planteando una segregación obligatoria", puntualizó