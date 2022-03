Problemas para adquirir la casa propia: Ministro de vivienda propone "plan de emergencia habitacional"

En Quilpué, región de Valparaíso, se viralizó un video de una mujer que se había tomado una casa mientras los dueños estaban de vacaciones. Este hecho dejó en evidencia el problema que viven día a día a los chilenos en el intento de adquirir la casa propia.

La mujer, identificada como Carolina, tomó ilegalmente el inmueble junto a sus hijos, asegurando que fue un momento de "desesperación" y que "no tuvo otra opción" porque necesitaba un sitio para quedarse.

"La casa está desalojada, y yo estoy acá mientras me sale mi vivienda, yo no tengo otra opción. ¿Qué quieres que haga?", dijo, al tiempo que añadió que "la desesperación fue mucha, las necesidades me llevaron a esto".

Dificultades para la casa propia

Sin embargo, el caso de Carolina, solo evidencia las dificultades que viven los chilenos en el intento de adquirir la casa propia y el gran déficit habitacional que se vive en el país.

La brecha ha aumentado debido al explosivo aumento de los precios de las viviendas y las trabas para conseguir un crédito.

"Hubo un ingreso importante de inversores para arriendo al mercado de la vivienda, con lo cual ha empujado los precios, sobre todo en la parte central con mayor tendencia al alza", justificó Carlos Aguirre, de la dirección de construcción de la Universidad de Las Américas.

Viviendas y gobierno

Uno de los focos del gobierno es reducir considerablemente el déficit con la construcción de 260 mil viviendas en el plazo de cuatro años. El ministro del ramo, Carlos Montes, apeló a un "plan de emergencia" para atender a esta necesidad.

"Tenemos que hacer un gran esfuerzo para realizar un plan de emergencia habitacional, que respondamos a esta necesidad lo más rápido posible", indicó el secretario de Estado.