Casi un millón de Pases de Movilidad bloqueados: son de personas que no cuentan con dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este martes que hay 956.552 personas con el Pase de Movilidad bloqueados, debido a que no tienen completo su vacunación contra el Covid-19 con la dosis de refuerzo.

Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, manifestó que "estas personas no están adecuadamente protegidas" y realizó un llamado a la ciudadanía a ir a vacunarse en los distintos centros dispuestos en todo el país.

Detalló que "aproximadamente un 78% de la población que ha sido convocada para ponerse su cuarta dosis lo ha realizado ya a la fecha, pero aún tenemos brechas importantes".

Agregó que unas 700 mil personas se encuentran rezagadas con la cuarta dosis.

Ordenanza de Chile Chico

El subsecretario también se refirió a la ordenanza municipal de la comuna de Chile Chico, en la región de Aysén, que eliminó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos. Al respecto dijo que "existe una resolución del Minsal que se encuentra vigente y el uso de mascarilla en todo el territorio nacional es obligatorio. La autoridad sanitaria es la encargada de hacer cumplir esta normativa".

Afirmó que "no es potestad de los municipios el que exista o no el uso de mascarilla. Ha existido un grado de confusión, porque lo único que comunica el municipio de Chile Chico es que, desde sus recursos municipales, no va a fiscalizar el uso de mascarilla".

Mesas de trabajo

Cuadrado también dio a conocer los avances de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP), que se instaló hace dos semanas.

Informó que el martes pasado se instalaron cuatro mesas temáticas -vacunas, medidas de prevención no farmacológicas, diagnóstico y vigilancia, y terapias contra el Covid-19- y este martes se conformaron otras tres mesas de trabajo: redes asistenciales y personal sanitario, medidas sociales y económicas, y respuesta y adaptación intersectorial.

El titular de Salud Pública indicó que "en estas mesas trabajan múltiples actores, que van a aportar al proceso de toma de decisiones, de una forma transparente y participativa. Aparte de referentes técnicos, convoca a otros sectores afectados".

