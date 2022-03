Pareja de adultos mayores denuncia que fue desalojada a golpes de su casa: Acusan que se trata de un error

¿Qué pasó?

Una pareja de adultos mayores fue desalojada a golpes desde la casa que habitaron por cerca de 50 años en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

Debido a esta situación, hoy viven en carpas que instalaron en el exterior del terreno que dicen ser propietarios desde hace décadas.

La familia y su abogado califican el hecho como totalmente irregular y esperan que pueda ser prontamente resuelto por los Tribunales de Justicia.

Actualmente, el abogado de la familia tratará de probar que el desalojo se realizó por error, ya que la mujer asegura haber nacido en ese lugar y recibir la casa como herencia familiar.

¿Qué dijeron los afectados?

Ana María Arancibia, la mujer afectada, relató a Meganoticias que "no es normal que si uno tiene una escritura, tiene sus papeles al día. Yo soy dueña, no he firmado, no he vendido, no he regalado. Sigo siendo dueña y me echan a la calle. Ha sido horroroso".

En tanto, el abogado Dagoberto Olivares, comentó que "esta fue una echada a la calle de manera irregular. Respecto de mis clientes, yo puedo asegurar que hay una situación bastante irregular desde el inicio. Este remate, en estricto rigor, debió ser autorizado por el juez partidor".

Desde la Municipalidad de La Cruz, el abogado Manuel Jerez, afirmó que "sensibilizo con la posición en que ellos estaban en querer resistir a este proceso y querer que no se llevara a cabo".

Jerez añadió que "a nosotros lo que nos corresponde es poder revisar los procesos administrativos en cuanto a lo que la familia apela y atender lo que el vecino y la vecina nos indican, que tiene que ver con que la Municipalidad podría llegar a tener alguna participación en cuanto a, por ejemplo, la entrega de la numeración, que no dice relación ni con los roles ni con la división que se hizo de este remate de la propiedad".

Los adultos mayores reclaman, además, que pese a la presencia de una receptora judicial y carabineros, personas con bolsos ingresaron a la casa durante el desalojo y sustrajeron artículos de valor.