"Todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas": Senador Flores compromete apoyo a proyecto de quinto retiro

El senador Iván Flores (DC) comprometió su apoyo a un nuevo retiro de los fondos de pensiones de las AFP, asegurando que "todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas y claras".

Pese a la negativa del Gobierno frente a esta iniciativa, esta semana que son siete los proyectos que tienen como objetivo lograr una nueva extracción de dinero. Incluso, hay una iniciativa planteada por el diputado Gaspar Rivas que busca que se reintegren las pérdidas que han sufrido los cotizantes.

Con el correr de los días, han aumentado las presiones hacia la administración de Gabriel Boric, pues varios critican un supuesto cambio de postura en la coalición de Gobierno, que aprobó los tres retiros anteriores y estuvo a favor del fallido cuarto proceso en diciembre pasado.

¿Qué dijo el senador?

Frente a esta situación, el senador Flores justificó su postura "desde que aprobamos la primera modificación constitucional para el primer retiro del 10%, lo mismo en el segundo, lo mismo en el tercero, cuando el Gobierno era extremadamente lento e ineficiente en otorgar ayudas económicas a los MiPymes y a las familias que lo estaban pasando mal".

El parlamentario remarcó que "hoy día, todavía no escuchamos de ayudas económicas concretas y claras a los miles de micro y pequeños empresarios que están con serias dificultades, o aquellos que perdieron su pequeño negocio, su pequeño taller y que no tienen ayudas económicas para volver a recuperarse, o aquellas familias que han perdido el empleo".

"Mientras eso no ocurra, yo estoy disponible no solamente para debatir, sino para aprobar el quinto retiro. Las ayudas económicas son necesarias y si el Gobierno no las dice, vamos a aprobar el quinto retiro", concluyó.

Los proyectos de retiro

Pamela Jiles y Félix González: 10% y 100%

Entre los proyectos de ley presentados en este ámbito, figuran dos presentados por la diputada Pamela Jiles (PR) y Félix González (PEV) en el mes de diciembre (boletines 14730-07 y 14729-07) , uno de ellos destinado a permitir el retiro del 10% de los fondos en las cuentas, mientras que el otro permitiría una extracción total del dinero.

Karim Bianchi: 10% y 100%

Otro que fue presentado durante el último mes de 2021 corresponde a uno impulsado por el diputado independiente Karim Bianchi (boletín 14858-07), actual senador, que permite el retiro del 10% de fondos para cotizantes y pensionados, además de habilitar la extracción del 100% en caso de enfermedad grave.

Jorge Durán: 100%

Paralelamente, el diputado de RN Jorge Durán figura con dos proyectos de ley (boletines 14859-07 y 14861-07) que son iguales en cuanto a su contenido legislativo, manteniendo solo cambios respecto a sus fundamentos.

Uno de ellos fue presentado en diciembre pasado, mientras que el último, en marzo de este año, añadiendo entre los motivos las implicancias de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de una nueva variante de coronavirus. Fuera de ello, las iniciativas permiten el retiro total de los fondos contenidos en las cuentas individuales en las distintas AFP.

René Alinco: 10% y 100%

El sexto proyecto es el liderado por el diputado René Alinco (IND), junto a una bancada transversal de parlamentarios, entre los que está la propia diputada Jiles y el diputado Durán (boletín 14849-07) el cual permite el retiro del 10% o la totalidad del dinero contenido en la cuenta individual.

La iniciativa incluye a pensionados de rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos.

Gaspar Rivas: retiro total o parcial y reintegración de pérdidas

En paralelo, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas presentó un proyecto que habilita al retiro total o parcial de los fondos de pensiones y obligar a las AFP a reintegrar a cada fondo de capitalización individual las pérdidas experimentadas desde el año 2000 en adelante (boletín 14860-07).

Para esto último, especifica que "las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán reintegrar al fondo de capitalización individual obligatorio de cada afiliado, la totalidad de las pérdidas que este hubiese acumulado desde el 1° de enero de 2000 hasta la fecha en que se haga efectivo el retiro".

"Para dar cumplimiento a esto, la Administradora de Fondos de Pensión será responsable hasta por la totalidad de su propio patrimonio social, incluyendo las utilidades que sus accionistas aún no hubiesen retirado", agregan.

Partido de la Gente: Autopréstamo

Finalmente, se encuentra el proyecto de ley presentado por parte de la bancada del Partido de la Gente que crea la figura del autopréstamo de fondos de pensiones (boletín 14862-07).

Se trata de extracciones de hasta un 15% de los dineros contenidos en la fecha de su solicitud, sin tope, aunque establece que aquellos que tengan menos de $10 millones, podrán retirar un monto de hasta $1 millón.

En cuanto a la devolución, señalan que será "a la cuenta individual del solicitante reajustado conforme a las variaciones experimentadas por la Unidad de Fomento en uno o hasta sesenta cuotas".