Vocera de la Corte Suprema responde a Siches: "No comparto la idea de que el mundo se divide entre rubios y morenos"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respondió la crítica realizada al sistema judicial por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien sostuvo que "si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada".

Además, se refirió a otros temas que afectan al Poder Judicial, como la fuga de la exalcaldesa Karen Rojo, las detenciones ciudadanas, el proyecto de Amnistía para los detenidos durante el estallido social y el proceso constituyente.

¿Qué dijo Vivanco?

Sobre las declaraciones de Siches, sentenció: "Esa visión yo no la comparto, porque desde adentro me consta que no es así. Los jueces además vienen de distintos estratos sociales, no son elegidos de castas o de grupos privilegiados, sino por el contrario, muchos jueces son personas de mucho esfuerzo, y en consecuencia no llevan impreso en su corazón ni en su forma de juzgar ningún tipo de clasismo ni cosas por el estilo".

"Lo que sí puede suceder es que la falta de recursos hace que las personas se vean con malas defensas o con más dificultad para ser defendidas, tema que nosotros debemos implementar como sociedad. En consecuencia, no comparto la idea de que el mundo se divide entre rubios, morenos, bajos, altos, y cosas por el estilo; y el Poder Judicial tampoco está por esa teoría, y nos gustaría que se haga un examen un poco más detenido", sentenció.

Caso Karen Rojo

Por otra parte, abordó el caso de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien escapó del país tras ser condenada a 5 años y 1 día de presidio por fraude al fisco.

Al ser consultada por la razón por la que la exjefa comunal no se encontraba con un arraigo nacional que le impidiera dejar el país, explicó: "Hubo una cautelar que se revocó tiempo atrás y nadie pidió que se volviera a decretar. Los jueces en ese sentido no pueden ir decretando cautelares de oficio, por cuenta de ellos".

"Lo que corresponde es que esto se solicite por las partes. Y en consecuencia, se revocó la cautelar, quedó sin cautelar esta señora y después nadie pidió que se repusiera", agregó.

En cuanto a si la huida de la exalcaldesa pudo estar relacionada con que se hayan demorado más de un mes en ratificar la condena, sostuvo: "Como se puede haber demorado cinco días. Esto es una cosa de una persona que está pensando en no cumplir con su condena y hay recursos pendientes, no es que lo planifique porque la Corte se tome tanto tiempo, lo planifica desde el momento en que está viendo que se arriesga a esa posibilidad. No hay escapes a consecuencia de que una causa se demore un mes en la Corte, son escapes planificados".

Detención ciudadana

Sobre la detención ciudadana que terminó con un joven asesinado en La Florida, expresó que la situación "es muy grave para el sistema, muy grave para la ciudadanía, muy grave para el Poder Judicial, es muy grave para todos".

"Cuando las personas hacen justicia por sí mismas, y encima no se dan cuenta que la persona no es la indicada y hay incluso la muerte de una persona inocente, significa que hay una falla en el punto de vista de la confianza. Y esto es una gran tarea de todos los poderes del Estado", sostuvo.

En cuanto a la pregunta de si está de acuerdo con las detenciones ciudadanas, afirmó que "frente a la flagrancia sí".

Sin embargo, aclaró que "una cosa es que los ciudadanos puedan detener un delito flagrante... pero las detenciones ciudadanas no son una especie de autorización para que los ciudadanos, además de hacer la detención, la torturen, la golpeen, la lesionen".

Amnistía

Respecto al proyecto de ley de amnistía para los detenidos en el estallido social, manifestó que "es complejo el tema de las dictaciones de leyes de amnistía, y ahí sí puede considerarse que lleven a todas las personas que están siendo imputadas por ciertos delitos en un periodo y que se vean beneficiadas por esa ley de amnistía".

"Pero obviamente hay que tener una ponderación política, que por supuesto a los tribunales no nos corresponde hacer, sobre cuál es la entidad de las situaciones que justifican amnistía", añadió.

Convención Constitucional

Finalmente, sobre las propuestas que han surgido en el proceso constituyente sobre el Poder Judicial, aseguró que "hemos sido partidarios de que exista el Consejo de la Justicia. Creemos que es bueno separar las funciones jurisdiccionales del Gobierno y la administración judicial. El desgaste de combinar las dos cosas es alto".

En esa misma línea, recalcó que "es importante que esté integrado este consejo mayoritariamente por el Poder Judicial, mayoritariamente, no únicamente. Porque hay una cierta experiencia de temas y materias que se tienen que aportar en un organismo como este. No se puede venir de la calle y entender toda la dinámica del Poder Judicial de un minuto a otro".

Además, destacó la relevancia "de la independencia del Poder Judicial. La calificación y la observación sobre la función judicial está bien, porque ninguna función puede ser exenta totalmente de controles, pero los controles tienen que atender aquello que es controlable".