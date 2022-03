Gobierno confirma joven herido por carabinero en marcha de la Confech: "Se iniciará un sumario interno"

¿Qué pasó?

Este viernes, en medio de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), un joven resultó herido producto del disparo realizado por un carabinero.

Gobierno confirmó la información

Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien tras ser consultado señaló que "es un hecho grave, siempre cuando hay un ciudadano chileno herido y este es el caso. Hay un joven herido producto de ese disparo".

"Es un hecho grave, afortunadamente el joven herido no tiene riesgo vital. Tiene una herida a bala subcutánea, en el tórax. Ha sido atendido en un centro asistencial de la Región Metropolitana, está fuera de riesgo vital, pero el hecho es muy grave", agregó.

Asimismo, dijo que "como el hecho es muy grave, hay dos acciones que van a ocurrir. Una por parte del Ministerio Público, sin duda, se inicia una investigación por parte de la Fiscalía y he dispuesto a Carabineros de Chile que inicie un sumario interno con el objeto de aclarar las circunstancias en las cuales el funcionario hizo uso de su arma de fuego".

Además, precisó que "lo ocurrido el día de hoy, en el marco de la marcha de la Confech, en Alameda con Diagonal Paraguay, no corresponde a un funcionario de Control de Orden Público, o sea, no corresponde a los funcionarios que normalmente se desplazan para llevar adelante el control de las manifestaciones públicas, ante hechos de violencia o delictuales... Es un funcionario de tránsito y debemos aclarar por qué uso su arma de fuego. No anticiparemos juicios".

Para finalizar, expuso que "estos hechos son muy delicados desde el punto de vista de la interpretación ciudadana ... Hay que respetar los Derechos Humanos, hay que resguardar la seguridad pública y por eso garantizamos investigación".